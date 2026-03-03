Netko je u Hrvatsku pokušao prošvercati kobre! Pogledajte što su sve oduzeli na carini!

U novoj zgradi Oporavilišta za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba u Dumovcu trenutačno je smješteno sedam životinja koje je oduzela carina. Riječ je o dvije monokl kobre i pet čančara. Objavio je to Zoološki vrt Grada Zagreba na Svjetski dan divljih vrsta.

- Sve su životinje dobro. Monokl kobre lijepo napreduju. Stigle su nam pred kraj 2024. godine iz Zračne luke Franjo Tuđman jer nisu imale uvozna dopuštenja u skladu s Konvencijom o međunarodnim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES). Kad smo ih primili, zmije su bile manje od dlana, a sada su duže metra. I čančare su nam narasle. Dvije su kod nas od kolovoza 2024. godine kada su zaplijenjene na graničnom prijelazu Karasovići, a tri su ovdje od rujna prošle godine kada ih je carina oduzela na GP-u Brgat. Čančare su u Hrvatskoj zakonom zaštićene životinje i ne smije ih se uzimati iz prirode - kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Životinje koje je proteklih godina oduzimala carina, a koje su smještane u Oporavilište, krijumčarene su najčešće iz dva razloga – kako bi ljudima postale kućni ljubimci ili hrana. Više o tim slučajevima posjetitelji Zoološkog vrta moći će doznati u subotu 7. ožujka 2026. godine. U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske od 10 do 14 sati očekuje ih edukativni program organiziran u povodu Svjetskog dana divljih vrsta. Naglasak će se staviti na važnost suzbijanja ilegalne trgovine divljim vrstama. Subotnji edukativni program obuhvaća nekoliko zanimljivih sadržaja. Djeci će posebno interesantno biti okušati se u ulozi carinika. Kroz zadatak „Pustiti ili zaplijeniti?“ naučit će koje životinje i proizvodi od njih spadaju u ilegalnu trgovinu divljim vrstama.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Ta trgovina ugrožava opstanak divljih vrsta i ekosustave kojima pripadaju, te se negativno odražava na lokalne zajednice i sigurnost. Ljudi egzotične ptice i gmazove uzimaju iz prirode zbog trgovine kućnim ljubimcima, a neke životinje love zbog izrade suvenira, primjerice od slonove bjelokosti i rogova nosoroga. CITES je međunarodni sporazum koji osigurava da međunarodna trgovina primjercima divljih vrsta ne ugrožava njihov opstanak. Na snazi je od 1975. godine. Obuhvaća 41.000 vrsta.