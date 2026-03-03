Netko je u Hrvatsku pokušao prošvercati kobre! Pogledajte što su sve oduzeli na carini!

Sve su životinje dobro. Monokl kobre lijepo napreduju. Stigle su nam pred kraj 2024. godine iz Zračne luke Franjo Tuđman jer nisu imale uvozna dopuštenja, kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj zagrebačkog ZOO-a
U novoj zgradi Oporavilišta za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba u Dumovcu trenutačno je smješteno sedam životinja koje je oduzela carina. Riječ je o dvije monokl kobre i pet čančara. Objavio je to Zoološki vrt Grada Zagreba na Svjetski dan divljih vrsta.
- Sve su životinje dobro. Monokl kobre lijepo napreduju. Stigle su nam pred kraj 2024. godine iz Zračne luke Franjo Tuđman jer nisu imale uvozna dopuštenja u skladu s Konvencijom o međunarodnim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES). Kad smo ih primili, zmije su bile manje od dlana, a sada su duže metra. I čančare su nam narasle. Dvije su kod nas od kolovoza 2024. godine kada su zaplijenjene na graničnom prijelazu Karasovići, a tri su ovdje od rujna prošle godine kada ih je carina oduzela na GP-u Brgat. Čančare su u Hrvatskoj zakonom zaštićene životinje i ne smije ih se uzimati iz prirode - kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.
Životinje koje je proteklih godina oduzimala carina, a koje su smještane u Oporavilište, krijumčarene su najčešće iz dva razloga – kako bi ljudima postale kućni ljubimci ili hrana. Više o tim slučajevima posjetitelji Zoološkog vrta moći će doznati u subotu 7. ožujka 2026. godine. U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske od 10 do 14 sati očekuje ih edukativni program organiziran u povodu Svjetskog dana divljih vrsta. Naglasak će se staviti na važnost suzbijanja ilegalne trgovine divljim vrstama. Subotnji edukativni program obuhvaća nekoliko zanimljivih sadržaja. Djeci će posebno interesantno biti okušati se u ulozi carinika. Kroz zadatak „Pustiti ili zaplijeniti?“ naučit će koje životinje i proizvodi od njih spadaju u ilegalnu trgovinu divljim vrstama.
Ta trgovina ugrožava opstanak divljih vrsta i ekosustave kojima pripadaju, te se negativno odražava na lokalne zajednice i sigurnost. Ljudi egzotične ptice i gmazove uzimaju iz prirode zbog trgovine kućnim ljubimcima, a neke životinje love zbog izrade suvenira, primjerice od slonove bjelokosti i rogova nosoroga. CITES je međunarodni sporazum koji osigurava da međunarodna trgovina primjercima divljih vrsta ne ugrožava njihov opstanak. Na snazi je od 1975. godine. Obuhvaća 41.000 vrsta.
