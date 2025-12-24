Sretni dobitnik je odigrao sistemski listić od 8 kombinacija, 8 kola pretplate i uplatio iznos od 64,00 €
TIK PRED BOŽIĆ
Netko je u Zagrebu imao sreće: Osvojio 50.000 eura na Lotu 7
Čitanje članka: < 1 min
U večerašnjem izvlačenju 103. kola igre Loto7 izvučeni su brojevi:
2, 6, 9, 11, 13, 31, 34 i dopunski broj 5, koji su jednom igraču donijeli dobitak 6+1 u iznosu od 50.000,00 eura.
Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, MARTIĆEVA 70, ZAGREB.
Sretni dobitnik je odigrao sistemski listić od 8 kombinacija, 8 kola pretplate i uplatio iznos od 64,00 €.
Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, 27.12.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 1.000.000,00 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku