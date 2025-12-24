Obavijesti

News

Komentari 0
TIK PRED BOŽIĆ

Netko je u Zagrebu imao sreće: Osvojio 50.000 eura na Lotu 7

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Netko je u Zagrebu imao sreće: Osvojio 50.000 eura na Lotu 7
Foto: Hrvatska lutrija

Sretni dobitnik je odigrao sistemski listić od 8 kombinacija, 8 kola pretplate i uplatio iznos od 64,00 €

U večerašnjem izvlačenju 103. kola igre Loto7 izvučeni su brojevi:

2, 6, 9, 11, 13, 31, 34 i dopunski broj 5, koji su jednom igraču donijeli dobitak 6+1 u iznosu od 50.000,00 eura.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, MARTIĆEVA 70, ZAGREB.

Sretni dobitnik je odigrao sistemski listić od 8 kombinacija, 8 kola pretplate i uplatio iznos od 64,00 €.

Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, 27.12.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 1.000.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...
IMOVINSKA KARTICA

FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava
Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat
KONAČNA ODLUKA

Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat

Posebno je sporna odredba iz Statuta prema kojoj je poklič “Za dom spremni” sastavni dio službenog pečata udruge. Gradski ured je zahtijevao da se ta odredba izbriše
Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu
PEDOFILSKI SKANDAL

Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu

"Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea nameće jasnu zakonsku obvezu Ministarstvu pravosuđa SAD-a da objavi potpunu i cjelovitu evidenciju koju javnost zahtijeva i zaslužuje"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025