Netko u Rijeci razbija aute koji su parkirani na invalidskim mjestima! Ostavlja i 'poklone'

Nepoznati počinitelj u Rijeci je razbio Mercedes čiji je vlasnik parkirao na mjesto za osobe s invaliditetom. Osim razbijenog prednjeg stakla, počinitelj mu je ostavio i par tenisica, s obzirom na to da automobil nije siguran za vožnju. Kontaktirali smo policiju, te su nam kratko rekli da imaju zaprimljenu dojavu te kako se utvrđuju sve okolnosti.

Foto: Facebook

- Razbio mu šajbu i poklonio tenisice koje njemu ne trebaju, ovome će trebati barem danas - jedan je od komentara, dok je drugi počinitelja nazvao 'finim' jer je vlasniku ostavio i udobne tenisice.

- Kako fin čovjek ostavio mu udobne tenisice da može lakše pješke sada!! - napisao je.

Prema Facebook komentarima ispod objave o razbijenom Mercedesu, ovo nije prvi slučaj vandalizma na tom parkiralištu kad je u pitanju nepropisno parkiranje. Na jedan auto, netko je izbacio smeće kroz prozor.

Foto: Facebook

- Ako dobro pratim to je već 4.ili 5. auto razbijen na tom mjestu..Mislim nije ok parkirat na mjestu za invalide...A još je manje ok razbijat nekom šajbu..Nazoveš muriju i bok..Za ovakve stvari će neko poludit - stoji u komentarima.