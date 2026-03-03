Obavijesti

News

Komentari 21
POLICIJA ISTRAŽUJE

Netko u Rijeci razbija aute koji su parkirani na invalidskim mjestima! Ostavlja i 'poklone'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Netko u Rijeci razbija aute koji su parkirani na invalidskim mjestima! Ostavlja i 'poklone'
3

Prema Facebook komentarima ispod objave o razbijenom Mercedesu, ovo nije prvi slučaj vandalizma na tom parkiralištu kad je u pitanju nepropisno parkiranje. Na jedan auto, netko je izbacio smeće kroz prozor

Admiral

Nepoznati počinitelj u Rijeci je razbio Mercedes čiji je vlasnik parkirao na mjesto za osobe s invaliditetom. Osim razbijenog prednjeg stakla, počinitelj mu je ostavio i par tenisica, s obzirom na to da automobil nije siguran za vožnju. Kontaktirali smo policiju, te su nam kratko rekli da imaju zaprimljenu dojavu te kako se utvrđuju sve okolnosti.

Foto: Facebook

- Razbio mu šajbu i poklonio tenisice koje njemu ne trebaju, ovome će trebati barem danas - jedan je od komentara, dok je drugi počinitelja nazvao 'finim' jer je vlasniku ostavio i udobne tenisice.

- Kako fin čovjek ostavio mu udobne tenisice da može lakše pješke sada!! - napisao je. 

Prema Facebook komentarima ispod objave o razbijenom Mercedesu, ovo nije prvi slučaj vandalizma na tom parkiralištu kad je u pitanju nepropisno parkiranje. Na jedan auto, netko je izbacio smeće kroz prozor.

Foto: Facebook

- Ako dobro pratim to je već 4.ili 5. auto razbijen na tom mjestu..Mislim nije ok parkirat na mjestu za invalide...A još je manje ok razbijat nekom šajbu..Nazoveš muriju i bok..Za ovakve stvari će neko poludit - stoji u komentarima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih
IZ MINUTE U MINUTU

Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026