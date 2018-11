Neuništivi: Izgradili su carstvo, propali i onda stigli do zvijezda

Prije nego što su osnovali svoju tvrtku Višnja Pevec radila je kao upraviteljica bjelovarske gradske tvrtke Vrt, a suprug Zdravko je bio serviser u tvornici traktora "Tomo Vinković". Zajedno su se bavili poljoprivredom i obrađivali zemlju. Devedesete su odlučili krenuti u vlastiti biznis. Registrirali su poduzeće, uložili su svoju ušteđevinu, a dio su im dali roditelji.

Biznis im je krenuo iz garaže

Servis i trgovinu poljoprivredne mehanizacije otvorili su 1990. u garaži svoje kuće. Dvije godine kasnije Posao im je krenuo te je 1992. godine u centru Bjelovara kupio prostor u kojem je otvorio trgovinu kosilica, motika i lopata.

- Mi smo iz obiteljske kuće koja je tada bila gradska ljepotica krenuli u privatni biznis. Izgradili smo je obrađujući 100 hektara zemlje. Kako je supruga Višnja znala dobro njemački jezik, okrenuli smo se međunarodnoj trgovini - ispričao nam je svojedobno u razgovoru Zdravko Pevec.

Sinovi Danijel i Davorin uvijek su bili spremni pomoći roditeljima u poslu. Nakon nekoliko godina njihov posao se toliko raširio da je bračni par Pevec postao među vlasnicima najvećih tvrtki u zemlji

Na vrhuncu svoje slave i bogatstva nerazdvojni supružnici bili su vlasnici osam prodajnih centara, šest tvrtki u Hrvatskoj, pet u regiji, zapošljavali su 4000 ljudi, procijenjena vrijednost tvrtke bila je 3,5 milijardi kuna.

Bili su drugi po redu najveći trgovački lanac u Hrvatskoj i primjer brzorastućeg biznisa.

'Nadraslo ih je poslovanje'

- I Višnja i ja smo djeca sa sela, dolazimo iz obitelji koje su se bavile poljoprivredom. Moj pokojni djed bio je prije Drugog svjetskog rata veleposjednik. Otac se kasnije unatoč komunističkom režimu nastavio privatno baviti poljoprivredom. Bili smo skrbni, i stalno smo ulagali. Pred Božić bi mati pitala oca hoće li zaklati živad za blagdane. On bi rekao: ‘Ne, možemo jesti što drugo, perad ćemo prodati pa ćemo kupiti opet više za uzgoj’. Gradili smo malo po malo. Kad sam došao iz vojske, dočekao me pred kućom novi Stojadin. Sa 16 godina sam vozio BMW-ov motor, bio je jedan jedini takav u cijeloj regiji - kazao nam je svojedobno Pevec.

Pevec je 2008. krenuo u otvaranje centara i u zemljama bivše Jugoslavije. Sve su to bile investicije koje su iscrpile osnovni biznis, trgovine, i zadužile ga do razine kada više nije bilo moguće servisirati tekuće obveze, uključujući plaće radnika. Iako su se voljeli predstavljati poduzetnicima izniklim iz naroda, koji su ostvarili “američki san na hrvatski način”, Zdravko i Višnja Pevec nikad nisu uživali naročit ugled u javnosti.

Jedan ekonomski stručnjak za njih je svojedobno kazao; “Njima se nije dogodilo ništa specijalno. Samo ih je poslovanje nadraslo”. Više nisu mogli pratiti rast firme, zakoni su se sve više pooštravali, a oni su radili sve veće greške, namjerne ili nenamjerne.

Megalomanski su raširili poslovanje na područja koja im realno nisu trebala. Njihova propast dogodila se u samo nekoliko mjeseci.

Do stečaja je došlo 2009. godine. Godinu prije propasti ostvarili su rekordni promet od 450 milijuna eura. Pevecovu biznisu presudila je već toliko puta viđena odluka hrvatskih poduzetnika da se razvijaju i izvan glavnog biznisa. Pevecovi su zaronili u djelatnosti izvan trgovine, kupili su stotine kamiona i počeli se baviti prijevozom. Njihove su cijene bile niže od tržišnih pa se špekulira da je mnogim prijevoznicima “bilo jako drago” što je Pevec propao.

Otvarali su i firme koje su se bavile građevinarstvom i hotelijerstvom, a Višnja je u jednom trenutku počela slikati, pjevati i nastupati na festivalima.

Zdravku zatvor, Višnji rad za opće dobro

Pevecovi su završili na sudu, a maratonsko suđenje trajalo je pet godina. Presuda je donesena u siječnju 2015. godine. Zdravko Pevec je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu od dvije godine i 10 mjeseci zatvora, a Višnja Pevec koja je u istražnom zatvoru provela šest mjeseci, osuđena na godinu dana zatvora, koja joj je zamijenjena radom za opće dobro.

Supružnike se teretilo da su stavljali novac tvrtke na privatni račun u Austriji te time umanjivali porezne osnovice. Peveci su oštetili proračun za oko 26,8 milijuna kuna zbog umanjivanja poreznih osnovica te tvrtku Pevec d.d. za 3,9 milijuna kuna jer su povukli novac od povrata poreza na svoj privatni račun.

Sudac je obrazložio da je kazna ublažena zbog toga što su dobit ulagali, a ne uzimali sebi, kao i zbog obiteljske situacije i ranijeg nekažnjavanja.

- Optužili su me da sam varalica i prevarant. A ja sam bio samo jako bedast. Blesav. Glup. I naivan. Mislio sam da je dovoljno da pošteno radim. Sjedio sam na milijunima, nikad Višnja ni ja ništa nismo uzeli za sebe. Imamo dva sina. Mogli su voziti najskuplje aute koji postoje. Godinama su njih dvojica vozila jedan Golf ‘trojku’. Nekoliko mjeseci prije nego što je sve propalo, kupio sam starijem sinu auto za 100.000 kuna. Ne eura nego kuna - ispričao nam je Pevec u razgovoru mjesec dana nakon presude.

Nakon toga jedno vrijeme se se bavili poljoprivredom, proizvodili su vino.

I onda su se ponovno bacili u poduzetništvo i to uz svog sina. Tvrtka "Pevec oprema" bavi se opremanjem trgovačkih centara. Zdravko radi kao prokurist, dok je Višnja komercijalistica.

U braku su 36 godina

Višnja Pandur i Zdravko Pevec upoznali su se na seoskoj zabavi kada je njoj bilo tek 17 godina. Obećala mu je sedmi ples, no nikada ga nisu otplesali. Ona je tada bila učenica srednje Ekonomske škole u Bjelovaru. Poznanici pričaju da bila atraktivna crnka, vedra i spremna za zabavu, pjesmu i ples. Profesori je se sjećaju kao iznimno bistre i vrijedne učenice. Višnja je nemalo puta naglašavala kako su joj roditelji bili dobrostojeći poljoprivrednici, povratnici iz Njemačke, ali da unatoč tome nikada nije bila razmažena.

- Odmalena sam radila sve što je trebalo oko naše kuće, a nikada nisam dijelila na muške i ženske - isticala je često Višnja. Ljubav sa Zdravkom planula je tek dvije godine nakon što su se upoznali.

Ljubiteljica umjetnosti i pjesme

Višnja je poznata široj javnosti i po svojoj ljubavi prema pjesmi i to je nikad nije pustilo. Ona pozornicu baš voli i ono malo treme što ima odmah nestane kad počne svirati glazba.

Prošlog vikenda gledatelji su je imali prilike vidjeti u emisiji 'Zvijezde' gdje je pjevala pjesmu Zorice Kondže 'Zar je voljeti grijeh'..

- Prijavila sam se, prije svega, zato što volim glazbu i pjesmu, volim pjevati, volim druženja. A, evo, imam i prijatelje koji su me nagovarali da se javim. Onda sam shvatila da mi je ovo sad jedinstvena prilika da probam. U mladosti nisam imala prilike nigdje se natjecati, ali pjevala sam u zboru. Tek su kasnije krenuli nastupi na raznim festivalima - rekla je o prijavi za talent show "Zvijezde".

Uz pjevanje Višnja se bavi slikanjem te tvrdi kako je pokojni slikar Ivan Generalić hvalio njezine radove.

- Nekad davno, pokojni Generalić je vidio te moje slike iz osnovne škole i rekao - 'imaš talenta, primi se crtanja', a ja nikako vremena za to - prisjetila se. U svemu ju je uvijek podržavao suprug Zdravko koji je uvijek govorio da će napraviti sve da mu žena bude sretna.

- Ja sam veliki borac, ja ne plačem, ja uvijek se smijem i ne kukam i kažem ono što me ne ubije to me ojača. Idemo dalje u neku novu pjesmu, neka nova druženja, neke nove nastupe, nikad se ne zna - istaknula je Višnja.





