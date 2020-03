Neuništivi Joža Manolić: Do stote preživio osam pandemija

Iza Josipa Manolića je 36.500 dana života od kojih je 27.375 dana posvetio politici kroz koju je stvarao, ali i razarao četiri režima. Mnogi se šale i kažu da je hrvatski špijun broj jedan, kako mu se tepa, jači i od Chucka Norrisa. No, jedno je sigurno - Manolić je u stogodišnjem životu preživio i osam pandemija.

Dakle, Manolić se rodio 22. ožujka 1920., tri mjeseca prije nego li se svijet uspio othrvati španjoskoj gripi s kojom su se borili od 1918. U dvije i pol godine od ovog virusa je oboljelo oko 600 milijuna ljudi, a umrlo ih 100 milijuna. Bila je to pandemija golemih razmjera. Manolić je tada tek počeo živjeti. Imao je osam godina kad je otkriven antibiotik, ali do njegove primjene proći će još desetljeća, baš kao i do prvog cjepiva protiv gripe.Opet mutacija virusa

Još nije bio napunio ni 20 godina kada stiže Drugi svjetski rat i odnosi 60 milijuna života. Nije prošlo 12 godina, a svijetom je zavladala azijska gripa. Najvjerojatnije je počela kao još jedna mutacija virusa influence koji uzrokuje ptičju gripu. Umrlo je više od milijun ljudi. Manolić je bio tada u najboljim godinama, kako obično ljudi kažu. Imao je 37 godina. Tko zna što bi Manolić tada rekao da mu je Vaga rekla kako će se jednoga dana oženiti s 36 godina mlađom suprugom.

Uslijedilo je desetak epidemiološki mirnih godina do bujanja Hongkonške gripa. Ova pandemija zahvatila je Hong Kong 1968. pa se proširila Azijom i domogla SAD. Potom se pritajila na nekoliko mjeseci pa udarila na Europu. Podleglo joj je oko milijun ljudi. Manolić još do tada nije proživio ni pola svog života. Kad je napunio 61 godinu svijet je pogodila najsmrtonosnija epidemija modernoga doba - AIDS. Od ove bolesti umrlo je 32 milijuna ljudi jer se radi o bolesti koja napada imunološki sustav zbog čega čovjek postaje neotporan na zaraze.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Doživio i divljanje SARS-a

Danas s retrovirusnim lijekovima s AIDS-om živi 24,5 milijuna ljudi u svijetu. Puneći 82 godine Manolić je doživio i divljanje SARS-a koji se 2002. pojavio u Guangdongu na jugu Kine te je izazvao zdravstvenu krizu 2003. i posebno je traumatizirao Aziju. Virus je na ljude prešao sa šišmiša no kako se širio tek kada bi se pojavili simptomi uspjeli su ga obuzdati nakon što je usmrtio 774 ljudi. Proširio se bio na 30 zemalja, a stopa smrtnosti je iznosila 9,5 posto. Samo godinu dana nakon SARS-a u jugoistočnoj Aziji pojavljuje se ptičja gripa.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ubila je 400 ljudi, a u Hong Kongu poharala sve peradarske farme. Ulazeći u deveto desetljeće, Manolić svjedoči pojavljivanju svinjske gripe. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da je od nje umrlo 18.500 ljudi dok medicinski časopis Lancet procjenjuje broj žrtava između 151.700 i 575.400. Prvi put otkrivena u Meksiku i SAD-u. Cjepiva su brzo pronađena.

Neće mene korona virus

Manolić puni 93 godine kada izbija ebola, najsmrtonosnija epidemija hemoragijske groznice jer 40 posto oboljelih od nje umire. Bilo je to u prosincu 2013. Usmrtila je više od 11.300 ljudi, uglavnom u Gani, Liberiji i Siera Leoneu. I taman kada je pomislio da će imati malo mira od svjetskih epidemioloških napasti stigao je mrski Covid 2019. Virus je do Manolićevog 100. rođendana ubio više od 8.500 ljudi, u Hrvatskoj prava kriza tek počinje, a on sam kaže:

- Čuo sam da kosi starije, nije me strah jer sam još mlad.

