Nevi Tölle će grad dodijeliti nagradu Zagrepčanka godine

Aktivistici za ljudska prava Nevi Tölle ove će godine biti dodijeljena Nagrada Zagrepčanka godine, odlučila je u utorak na sjednici zagrebačka Gradska skupština, prihvativši prijedlog skupštinskog Odbora za javna priznanja.

U prijedlogu Odbora stoji da ona svojim radom simbolizira ustrajnost, hrabrost i predanost ravnopravnosti, dostojanstvu i sigurnosti žena. Gotovo četrdeset godina predano radi na zaštiti žena koje su preživjele nasilje i njihove djece te je jedna od ključnih figura feminističkog pokreta u Hrvatskoj. Nagrada će joj biti uručena na svečanosti u Gradskoj skupštini 6. ožujka, u povodu Međunarodnog dana žena.

Na sjednici su prihvaćeni i zaključci gradonačelnika Tomislava Tomaševića sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte rekonstrukcije, dogradnje i opremanja osnovnih škola "Bana Josipa Jelačića" u Podsusedu i Brezovica - područna škola Donji Dragonožec te za projekt dogradnje i opremanja Osnovne škole Vugrovec - Kašina. Ukupno će se u te škole uložiti 45 milijuna eura, od čega 30 milijuna eura kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a 15 milijuna eura iz gradskog proračuna.

Usvojeni su i gradonačelnikov prijedlog godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Zagreba za 2026. godinu, kao i odluka o sudjelovanju Grada Zagreba u sufinanciranju uređenja pročelja za postojeće zgrade.

Vlada je krajem siječnja donijela Program uređenja pročelja za postojeće zgrade kojim su razrađene mjere za poticanje uređenja njihovih pročelja radi očuvanja kulturnog, povijesnog i društvenog obilježja gradova. Sukladno tom programu uređenje pročelja sufinancira se iz državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne samouprave i iz sredstava zajednice suvlasnika. Propisano je da jedinice lokalne samouprave koje planiraju sufinancirati uređenje pročelja na svom području, obavještavaju o tome nadležno ministarstvo najkasnije do 1. ožujka.

Također, prihvaćen je i prijedlog o sudjelovanju Grada Zagreba u sufinanciranju ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade. Predviđeno je sufinanciranje iz državnog proračuna i to jedne trećine ukupnih troškova, a jedinice lokalne samouprave koje iskažu interes same određuju iznos sufinanciranja iz svojih sredstava. Kako je jedan od kriterija bodovanja visina iznosa sufinanciranja od strane jedinica lokalne samouprave, pri čemu će prednost imati one koje osiguraju veći udio sredstava, prijedlog gradonačelnika Tomaševića je da Grad sufinancira polovicu ukupnih troškova ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe za područje grada.

Gradska skupština prihvatila je i Tomaševićev prijedlog da se izmijeni odluka o najmu stanova. Izmjenom se Prijedlog liste reda prvenstva usklađuje s rješenjem Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je Gradu izrekla opomenu jer je objavio osobne podatke 1100 ispitanika, te će se sada objavljivati inicijali i posljednja četiri broja OIB-a podnositelja zahtjeva.

Prihvaćen je i konačni prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvetski Kraljevec - jug.

Osma sjednica Gradske skupština koja je zasjedanje počela u 9 ujutro, završila je s radom nešto prije 23 sata, a sljedeću je predsjednik Matej Mišić zakazao za 26. ožujka.