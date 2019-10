Nevinog ga osudili, a sada je za 27 godina u ćeliji dobio milijune

Muškarac iz Massachusettsa dobit će 27 milijuna dolara u parnici zbog nepravomoćne osude za ubojstvo, nakon što je proveo dugih 27 godina u zatvoru.

Mark Schand (55) iz Hartforda prije 27 godine je osuđen za ubojstvo koje nije počinio, a članovi Saveznog suda u petak su mu dodijelili 27 milijuna dolara - milijun za svaku godinu provedenu iza rešetaka.

Na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja osuđen je još 1986. godine, i to za ubojstvo Victorije Seymour 1986.

Victoria, majka troje djece, ubijena je zalutalim metkom nakon okršaja dilera 2. rujna 1986. godine u Springfieldu. Policija je Schanda tada identificirala kao mladića iz susjedstva koji je stalno bio u nekim problemima sa zakonom, a dileri su ga optužili da je upravo on pucao. Jedan od dilera povukao je svoje svjedočenje 1989. godine.

Istražitelji jedne američke neprofitne organizacije koji se inače bave slučajevima ljudi za koje se vjeruje da su pogrešno osuđeni za zločine - pokrenuli su njegov slučaj 2010. godine.

