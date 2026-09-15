Nevjerojatan rekord Japana: Više od 100.000 ljudi ima najmanje 100 godina

Broj stogodišnjaka u Japanu prvi je put premašio 100.000, objavilo je u utorak ministarstvo zdravstva. Ukupno 107.677 osoba u dobi od 100 godina ili više sada živi u četvrtom najvećem svjetskom gospodarstvu, što je 7914 više nego godinu ranije.

"Drago nam je što mnogi ljudi žive dulje i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije", rekao je novinarima ministar zdravstva Kenichiro Ueno.

Broj stogodišnjaka u ovoj zemlji raste svake godine već 56 godina zaredom. Kada je Japan 1963. počeo voditi statistiku ta je otočna država brojala samo 153 stogodišnjaka.

Dvadeset pet godina kasnije već je premašila broj od 10.000.

Prema najnovijem istraživanju oko 88 posto svih stogodišnjaka čine žene. Japan ima jedan od najviših očekivanih životnih vjekova na svijetu - žene u prosjeku žive do 87., a muškarci do 81. godine.

No istodobno se japansko stanovništvo smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope nataliteta i razmjerno niske razine useljavanja u zemlju.

Početkom godine broj japanskih državljana prvi je put nakon 42 godine pao ispod 120 milijuna - na oko 119,7 milijuna.

U samo jednoj godini broj stanovnika zemlje smanjio se za 917.000, što otprilike odgovara veličini velikog grada.

Troškovi socijalne skrbi u Japanu rastu iz godine u godinu zbog pada nataliteta i starenja stanovništva, a to je sve veći teret za javne financije.

Riječ je o zemlji koja već ima daleko najveći javni dug među industrijaliziranim državama.