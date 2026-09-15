Obavijesti

News

Komentari 0
DUG ŽIVOTNI VJEK

Nevjerojatan rekord Japana: Više od 100.000 ljudi ima najmanje 100 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nevjerojatan rekord Japana: Više od 100.000 ljudi ima najmanje 100 godina
Foto: Pixabay
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Broj stogodišnjaka u Japanu dosegao je povijesni maksimum, a ministar zdravstva ističe kako je to rezultat napretka medicinske tehnologije i aktivnog stila života. Unatoč tom rekordnom broju, zemlja se suočava s izazovima zbog smanjenja ukupnog stanovništva.

Broj stogodišnjaka u Japanu prvi je put premašio 100.000, objavilo je u utorak ministarstvo zdravstva. Ukupno 107.677 osoba u dobi od 100 godina ili više sada živi u četvrtom najvećem svjetskom gospodarstvu, što je 7914 više nego godinu ranije.

"Drago nam je što mnogi ljudi žive dulje i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije", rekao je novinarima ministar zdravstva Kenichiro Ueno.

Broj stogodišnjaka u ovoj zemlji raste svake godine već 56 godina zaredom. Kada je Japan 1963. počeo voditi statistiku ta je otočna država brojala samo 153 stogodišnjaka.

Dvadeset pet godina kasnije već je premašila broj od 10.000.

Modna legenda u Zagrebu Japanski je dizajner bio hit na Zlatnoj igli: Njegove kreacije je nekoć nosio i Miles Davis
Japanski je dizajner bio hit na Zlatnoj igli: Njegove kreacije je nekoć nosio i Miles Davis

Prema najnovijem istraživanju oko 88 posto svih stogodišnjaka čine žene. Japan ima jedan od najviših očekivanih životnih vjekova na svijetu - žene u prosjeku žive do 87., a muškarci do 81. godine.

No istodobno se japansko stanovništvo smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope nataliteta i razmjerno niske razine useljavanja u zemlju.

Početkom godine broj japanskih državljana prvi je put nakon 42 godine pao ispod 120 milijuna - na oko 119,7 milijuna.

U samo jednoj godini broj stanovnika zemlje smanjio se za 917.000, što otprilike odgovara veličini velikog grada.

Troškovi socijalne skrbi u Japanu rastu iz godine u godinu zbog pada nataliteta i starenja stanovništva, a to je sve veći teret za javne financije.

Riječ je o zemlji koja već ima daleko najveći javni dug među industrijaliziranim državama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, ranjena cura je izvan životne opasnosti
UHITILI 24-GODIŠNJAKA

HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, ranjena cura je izvan životne opasnosti

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom
Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve
SVI SU PRISTALI?

Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prestanku napada na energetske ciljeve, no službene potvrde još uvijek nema, što izaziva sumnje u njegovu vjerodostojnost.
FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo
Vatrena stihija poharala Milnu

FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo

Više od 4000 hektara površine opožareno je u vatrenoj buktinji koja je u noći na petak, 10. rujna, zahvatila dio otoka Braća na prostoru Milne. Vatrogasci se suzdržavaju od točnih brojki izgorene površine jer, unatoč tome što je požar "stavljen pod kontrolu", na rubnim požarišnim mjestima "tinja", dok je na terenu više od 200 vatrogasaca i desetke cisterni koje uz pomoć zračnih snaga saniraju požarište.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026