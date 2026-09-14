Japanski je dizajner bio hit na Zlatnoj igli: Njegove kreacije je nekoć nosio i Miles Davis

Zagrebački velesajam u nedjelju je postao središte modne i obrtničke scene. U Paviljonu 9 održana je 91. Zlatna igla, najdugovječnija hrvatska modna manifestacija, koja je i ove godine okupila brojne domaće dizajnere i obrtnike.

Poseban interes izazvao je dolazak japanskog avangardnog dizajnera Kohshina Satoha, čije su kreacije tijekom karijere nosile svjetske glazbene i umjetničke zvijezde, među kojima su Miles Davis i Andy Warhol, a s njegovim se dizajnom povezuju i David Bowie te Michael Jackson. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je izlazak Stephana Lupina na pistu koji je s dizajnerom prijatelj godinama. Odjeven u Satohovu kreaciju, Lupino je pred publiku stigao s brusilicom u rukama, priredivši nesvakidašnji modni performans.

Zlatna igla, koja se održava od 1935. godine, tako je još jednom spojila tradiciju hrvatskog obrtništva, suvremeni dizajn i umjetničku kreativnost. Pokazala je koliko znanja, truda i kreativnosti stoji iza odjevnih predmeta koji nastaju u zagrebačkim radionicama. Publika je imala priliku vidjeti nove kolekcije za jesensku i zimsku sezonu, ali i kreacije koje povezuju nasljeđe obrtništva sa suvremenim modnim izrazom. Na pisti su se susreli različiti stilovi, materijali i pristupi dizajnu, od upečatljivih silueta i slojevitih kombinacija do promišljenih krojeva i detalja koji odjeći daju osobni pečat.

Na modnoj pisti predstavile su se kolekcije niza domaćih dizajnera i obrtnika, među kojima su BiteMyStyle by Zoran Aragović, ETNO MARA by Marija Milković Pancer, Modni krznarski salon Dvoravić, Krojački obrt Jura, PETAR by Lidija Skočibušić, Dora Rubić, Muška moda Šabić, Milena Rogulj, Iva Karačić, Ivana Jurić Design i Vjenčanice Ljubav. Poseban prostor dobili su i Šeširi Cahun te Škola za modu i dizajn.

A na spektakularnoj večeri nisu nedostajala ni poznata lica. Na pozornici je zablistala Uršula Tolj, koja je program uredila i vodila. Stigli su i političar Nino Raspudić, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković, voditelj "Otvorenog" Damir Smrtić, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin, bivša misica Ivančica Pahor te brojni drugi.

Glazbeni dio večeri pripao je Lei Mijatović, čiji je nastup dodatno obogatio program. Revija je još jednom podsjetila da Zlatna igla nije samo predstavljanje novih trendova, nego i važna platforma za promociju zagrebačkih obrtnika, očuvanje vrijednosti ručnog rada i poticanje mladih da se odluče za kreativna i obrtnička zanimanja.