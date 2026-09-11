STJUARDESA HEROINA Zbog nje je FBI znao tko su teroristi i prije nego su se zabili u 'Blizance'

Jutro je, 8 sati i 20 minuta, 11. rujna 2001. Stjuardesa Betty Ann Ong razgovara na telefon s kontrolom leta.

- U kokpitu se nitko ne javlja, mislim da je netko izboden u biznis klasi... Mislim da nas je netko oteo - rekla je Betty mirnim, tihim tonom. Nije paničarila.

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Betty (45) je radila dodatnu smjenu na letu 11 American Airlinesa koji je letio za Los Angeles, a nakon toga se trebala pridružiti svojoj sestri Cathie na odmoru na Havajima. Međutim, 14 minuta nakon polijetanja avion je otet i okreće se u smjeru New Yorka.

Zahvaljujući Betty i kolegici stjuardesi Amy Sweeney, policija i FBI su brzo identificirali teororiste. Stjuardese su im u toj panici mirno rekle brojeve sjedala četiri od pet terorista.

Zahvaljujući njima saznalo se da su teroristi teško ranili stjuardese Karen Martin i Bobbi Arestegui, izboli putnika biznis klase Daniela Lewina, a zatim provalili u kokpit gdje su vrlo vjerojatno ubili pilote. Imali su i suzavac koji je strogo zabranjen u avionima.

Bettyne posljednje riječi bile su 'Molite se za nas, molite se za nas'. Avion se u 8.46 zabio u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra, prenosi New York Post.

Čak 25 stjuardesa poginulo je u napadima 11. rujna i sve su one pokazale nevjerojatnu hrabrost.

Tog kobnog jutra, nakon što se pročulo da je avion pogodio sjeverni toranj, Bettyna obitelj očajnički je pokušala doći do nje, a isprva su im radnici iz aviokompanije rekli da Betty nije bila na letu 11.

Bettyna obitelj saznala je za njenu hrabrost 2 tjedna kasnije na njenoj komemoraciji. Njenoj sestri tada je pristupila Nydia Gonzalez koja je tog jutra telefonski razgovarala s Betty.

- Morate biti jako ponosni na nju. Dala nam je mnogo vrijednih informacija i ostala je potpuno smirena - rekla je Nydia.

Bettyna obitelj tada je saznala za postojanje audio zapisa tog posljednjeg telefonskog razgovora i željeli su ga preslušati. Međutim, FBI to nije dopuštao, a Bettyna sestra Cathie bila je odlučna u tome da sazna što se tada događalo Betty.

Kontaktirali su senatora Teda Kennedyja koji je pogurao cijelu stvar, a dan nakon tog poziva zvali su iz American Airlinesa i pitali Cathie kad i gdje želi preuzeti snimku razgovora.

Obitelj je bila šokirana nakon što su preslušali snimku jer zračna kontrola isprva nije uopće ozbiljno shvaćala Betty i gubili su vrijeme na postavljanje jednih te istih pitanja. Ipak, Bettyna obitelj je sretna što su uspjeli dobiti snimku.

Bettyna obitelj 2004. godine pokrenula je zakladu u njezino ime koja financira ljetne kampove za djecu i rekreaciju za starije osobe u San Franciscu.

- Održavamo njenu ostavštinu na životu s onim što radimo i želimo predstavljati onakvu osobu kakva je ona bila - rekla je sestra Cathie.