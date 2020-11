Nevjerojatna snimka iz Novog Zagreba: 'Pred auto mi je izletio motor, noge su mi se odsjekle'

Dario se vraćao s posla kad je ispred njega izletio motociklist, u zadnji čas je zakočio i to svega desetak centimetara od motora...

<p><strong>Dario Skočić</strong> vraćao se sa svog posla u Novom Zagrebu. Bilo je oko 16:30, on se polako vozio po Sarajevskoj cesti, kad je ispred njega izletio motociklist.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pred auto mu izletio motor</strong></p><p> - Hvala Bogu da sam se normalno vozio. Gledao sam samo ravno, nikoga nije bilo, a ja nisam gledao oko sebe jer sam bio na glavnoj cesti. Taman na križanju s Jakuševečkom, izletio je motociklist - priča nam šokirani Dario. Srećom, pored volana ima kamericu za vožnju koju je kupio radi osiguranja u slučaju nesreće pa je sve uspio snimiti. </p><p> - Počeo sam kočiti kad je bio ispred mene. Nikoga nije bilo, baš je doletio odjedanput, noge su mi se odsjekle. Da se nešto dogodilo, da sam ga ne daj Bože lupio, ja bih bio kriv. Vozača uopće to nije diralo, nije ni zakočio, ni stao. Otišao je u kontra traku da bi me zaobišao, kao da to nije ništa. Nisam ga uopće primijetio dok mi već nije bio ispred haube. Taman sam malo stigao zakočiti, a da nisam, sigurno bih ga udario jer ni on nije vozio prebrzo, ne bi se stigao izmaknuti - opisuje nam. </p><p>Dario je vrlo brzo stao, izašao iz auta i pokušavao se pribrati.</p><p> - Bio sam u šoku, koljena du mi se odsjekla. Motor je crn, on je crn, kad si na glavnoj cesti nemaš potrebe gledati lijevo i desno, voziš se polako...Skoro sam ga udario i da nemam tu kamericu još bih ja bio kriv - završio je. <br/> </p><p> </p>