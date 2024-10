Nevjerojatna snimka: Ruski vojni avion je iznad Aljaske presreo putanju američkom

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne i svemirske obrane (NORAD) objavilo je video eskadrile borbenih presretača F-16C koji su na nebu iznad Aljaske prošlog tjedna zabilježili nevjerojatan incident.

Par zrakoplova F-16C poletjelo je kako bi presrelo par ruskih bombardera Tu-95 i njihovu borbenu pratnju. No ruski borbeni avion Su-35 su, piše portal The War Zone, izveli leteći manevar "udarca glavom" i to na vrlo maloj udaljenosti od američkog borbenog aviona F-16C.

Također su mu presreli putanju.

To je, navodi The War Zone najdramatičniji video tako bliskog susreta američkih i ruskih vojnih aviona.