Nevjerojatne snimke iz aviona: Jezero Michigan prekrio je led

Temperature u pojedinim dijelovima Amerike danas su se spustile i do - 40 stupnjeva Celzijusovih. Polarna zima odnijela je najmanje osam života u SAD-u, a lokalne službe upozoravaju ljude da ne izlaze na ulice. Brojne škole i tvrtke su zatvorene, letovi otkazani, a željezničke linije su u prekidu.

- Ljudi izloženi ekstremnoj hladnoći mogu u nekoliko minuta zadobiti smrzotine - upozorila je državna meteorološka služba.

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV — David Funk (@DavidPFunk) January 30, 2019

Javnost su šokirale nevjerojatne snimke s jezera Michigan iz Chicaga. Upravo je Chicago najviše pogodila ova polarna hladnoća. Trenutna temperatura je druga najniža u zadnjih 150 godina. Ljudi mahom dijele fotografije na društvenim mrežama.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Fotografija putnika koji je uhvatio jedan od zadnjih letova koji nije otkazan i snimio sjajnu fotografiju zaleđenog jezera je postala viralna.

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV — David Funk (@DavidPFunk) January 30, 2019

Jedna korisnica Twittera je usporedila slike iz filma 'Dan poslije sutra' i stvarne fotografije jezera Michigan i zbunila pratitelje. Mnogi su komentirali kako jezivo sliče.

Scene from The Day After Tomorrow vs Lake Michigan currently 😳 pic.twitter.com/RO7IxmWuv6 — AJ (@AmandaJanalis) January 31, 2019

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203914 / Polarna zima odnijela 8 života: Temperature će ići i do - 54°C]

Vlasti u Illinoisu, Michiganu i Wisconsinu zbog ledenog vremena objavile su izvanredne mjere, pozvavši Amerikance da ostanu u svojim kućama.

Anyone want to go to the beach? Frozen Lake Michigan in #Chicago. pic.twitter.com/TF6AZgaNeP — Tina Jensen (@TinaRJensen) January 29, 2019

Državna meteorološka služba predviđa temperature između – 23 i – 40 stupnjeva Celzijevih širom Srednjeg zapada, a zbog vjetra osjet hladnoće bi u jednom području Minnesote mogao biti - 54 stupnja Celzijevih.