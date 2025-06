Nevjerojatni detalji muljaže na KBC-u Zagreb: Bacali i valjane filtere kako bi ih više kupili!

Nažalost, čim sam lani čuo za smrti od legionele na Rebru, znao sam da će netko na tome podići veliki novac. Ali ni ja nisam očekivao da će biti baš tako bahati, kaže nam sugovornik iznimno dobro upućen u sustave antibakterijskih zaštita.

Nakon što je uhićeno petero djelatnika KBC-a Zagreb zbog namještanja poslova tek osnovanoj tvrtki AirMed Solutions Matije Hercega za antibakterijske filtre, 24sata otkrivaju da su se filtri protiv legionele nemilice i nepotrebno trošili kako bi ih bolnica što više kupovala. Kupovani su filtri za slavine i tuševe. U lipnju prošle godine troje ljudi umrlo je zbog bakterije koja uzrokuje legionelu, a još troje ih je zaraženo. Iako je bolnica imala još do kraja neiskorišten ugovor s dobavljačem filtara, Uskok smatra kako je medicinska sestra Romana Palić odlučila da će im filtre ubuduće nabavljati Herceg, s kojim je bliska. U to je uključila i predstojnicu Zavoda, Anu Budimir, Sanju Posavec iz nabave, kao i zaposlenike Filipa Hudžbera i Mateja Tolića. Svi su sad u istražnom zatvoru. Tvrtka AirMed u konačnici je protuzakonito zaradila 288.000 eura na razlici cijene filtara, a planirali su im namjestiti i natječaj vrijedan 810.000 eura kako bi bolnicu opskrbljivali još godinu dana.

Dosad je bilo nepoznato i da su nakon izbijanja zaraze Palić i kompanija prvo preko namještene elektroničke aukcije dogovorili 30.000 eura vrijednu kupnju filtara. A u konačnici su naručili filtre za više od 120.000 eura. To je bio tek početak. Već u rujnu su na namještenom natječaju odbili 110.000 eura jeftiniju ponudu, a osigurali su tvrtki AirMed Solutions posao od 350.000 eura. Ali do svibnja ove godine kupili su filtara za gotovo 600.000 eura bez PDV-a. Kako je odjednom trebalo tako puno filtara? Neslužbeno doznajemo da je Uskok, koji ih je pratio, imao dokaze da je Palić uz pomoć Budimir davala naloge svim odjelima da ih maksimalno koriste. A razgovarali smo i sa svjedokom.

- Iz prve ruke znam da su se filtri nemilice trošili. Mijenjali su ih po nalogu i nakon mjesec dana ili mjesec i pol, iako su kupljeni oni koje treba mijenjati svaka dva mjeseca - kaže nam taj sugovornik čiji su podaci poznati redakciji.

A stručnjak koji se godinama bavi antibakterijskom zaštitom i u bolnicama otkriva nam još nevjerojatnih detalja. Već smo pisali da je konkurent na prvom natječaju dao za 30 posto jeftiniju ponudu, filtri su imali propusnost 0,2 mikrona, ali je bolnica inzistirala na 0,1 mikronu unatoč certifikatima i dokazima da i 0,2 mikrona zaustavlja legionelu. Ali udružena ekipa prepisala je specifikacije koje je nudio AirMed Solutions, koji je imao svojeg dobavljača.

- Bolnica je kupovala filtre koji se moraju mijenjati svaka dva mjeseca, a postoje na tržištu i filtri koji mogu izdržati bez zamjene tri mjeseca i zagrebačku 'tvrdu' vodu. Razlika u cijeni je neznatna, pa se i iz toga čini da su ih željeli trošiti što više. Nabavom filtara koji traju mjesec dulje ostvarili bi uštedu, ali to je tek dio priče. Protiv legionele učinkovito se i jeftinije bori i kombinacijom mjera. Oni su ove filtre trošili na sve odjele, a trebali su ih samo u visokorizičnim odjelima. Za manje rizične u svijetu se koriste sustavi za doziranje klorid dioksida, koji sprečava naslage i legionelu, ali to bolnica nikad nije uvela iako bi uštede bile velike. Ovako će i dalje svake godine trošiti više od pola milijuna eura i sve pravdati zdravljem. Ispiranje cijevi koje rade je skupo, ali ne može doprijeti do perifernih cijevi i zato su ovi dozatori rješenje. Sve to trebale bi znati stručne službe, ali očito nikoga nije briga jer nije njihov novac - detaljno nam obrazlaže taj stručnjak.

Upravo zbog velike potrošnje filtara ista, uhićena ekipa, ovog proljeća pripremila je novi natječaj, na kojem procjenjuju da će na filtre potrošiti čak 810.000 eura s PDV-om. Traže više od 6300 filtara i 340 konektora. I taj natječaj trebao je biti namješten za AirMed. Opet su prepisali specifikacije koje odgovaraju baš njihovim filtrima, a dodatno doznajemo da su tražili i "izljevnike" koje proizvodi samo tvrtka koja je dobavljač AirMeda. Uvjeren u pobjedu i u to da će ekipa iz bolnice osigurati daljnju kupnju od njega, Herceg opet daje ponudu u cent istu kolika je procijenjena vrijednost - 810.000 eura. Međutim, čak dvije tvrtke nude nižu cijenu. Ekipa iz bolnice prvo je pokušala eliminirati konkurenciju traženjem "dlake u jajetu", a zatim je uhićeni Filip Hudžber zvao tvrtku Opalkem, koja je dala najnižu ponudu, i nagovarao ih da odustanu jer će inače morati čekati plaćanje nakon isporuke dulje od 200 dana. Međutim, Opalkem nije odustao, pa dva tjedna prije uhićenja nisu imali izbora nego ih izabrati, a na to se Herceg žalio dan prije uhićenja! Bolnica će tako filtre platiti 511.000 umjesto 810.000 eura, odnosno 300.000 eura manje u godini dana. Ali nakon svega ostaje pitanje - je li uopće toliki broj filtara potreban.