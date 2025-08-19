Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Dva muškarca su se iz nekog razloga odlučila potući usred bijela dana na Zagrebačkoj ulici u Sesvetama!

Na snimci koju nam je poslao čitatelj vide se dva muškarca, jedan s motorističkom kacigom, kako se fizički obračunavaju na pločniku. Čitatelj nam je ispričao kako su se prvo tukli nasred ceste i tako blokirali promet i da se radi o vozaču motora i osobnog auta.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:21 Tučnjava u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

- Snimio sam ih iz automobila. Tučnjava je trajala otprilike minute na samoj prometnici zatim su nastavili na pločniku. Tukli su se na djelu Zagrebačke ceste gdje su radovi pa je zbog toga kretanje privremeno preusmjereno na jednu stranu ceste. Ima jedan smjer prema Sesvetama i jedan prema Zagrebu, a kako su se njih dvoje tukli na sred ceste nitko nije mogao nikuda - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio događaju.

- Onda su se pomaknuli na pločnik pa smo mi koji smo išli prema Zagrebu mogli nastaviti, a ovi prema Sesvetama nisu mogli zbog motora na cesti - objasnio je.

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi u Sesvetama te utvrđuju sve okolnosti.