NEVJEROJATNO Banožić privatno kazneno goni vozača kamiona koji ga optužuje, tvrdi da laže!

Iako je državno odvjetništvo odbacilo kaznene prijave bivšeg ministra Marija Banožića protiv istražitelja koji su rasvjetljavali njegovu prometnu nesreću iz 11. studenoga 2023 , kao i protiv vozača kamiona koji je u tom slučaju ključni svjedok, Banožić od postupka ne odustaje, piše Index. Odlučio je sam nastaviti kazneni progon protiv vozača kamiona Mirka Đalića. Postupak je preuzeo kao oštećenik jer tvrdi da Đalić ne govori istinu o nesreći i time mu nanosi štetu.

Podsjetimo, u nesreći je poginuo Goran Šarić (41). Sudar s njegovim kombijem dogodio se sa strane kamiona koji je bio u pokretu, a čiji je vozač u istrazi rekao kako je vidio sudar. Banožić je podnio prijedlog za provođenje dokaznih radnji sucu istrage, navode izvori bliski Županijskom sudu u Vukovaru. U njemu navodi da je vozač kamiona Mirko Đalić 6. veljače 2024. pred Općinskim državnim odvjetništvom u Vinkovcima, unatoč upozorenju na posljedice lažnog iskaza, neistinito tvrdio da je vidio sam trenutak nesreće.

Vinkovci: Nastavljeno suđenje Mariju Banožiću, danas svjedoči jedini očevidac nesreće

Banožić tvrdi da Đalić nije bio očevidac nesreće, već da je na mjesto događaja stigao tek nakon sudara. Đalić je u prvom iskazu opisao položaj vozila i vozača, navodeći da je mislio da su obojica mrtvi te da je sam trenutak sudara vidio u retrovizoru. U lipnju 2024. ponovo je ispitan, ali je tada njegov iskaz bio drugačiji, što Banožić smatra dokazom da je lagao.

Bivši ministar smatra da je Đalićev iskaz bio važan za optužnicu koja je protiv njega podignuta jer se, kako navodi, ona između ostalog temeljila na tvrdnji da je počeo pretjecati skup vozila, tegljač i prikolicu, kada je došlo do sudara. U podnesku se pak ističe da je Đalić kasnije izmijenio svoj iskaz, odnosno da više nije tvrdio da se sudar dogodio uz njegov kamion, nego iza njega.