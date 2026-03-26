SUĐENJE ZA NESREĆU

DOZNAJEMO Ponovno se odgađa suđenje HDZ-ovom Mariju Banožiću, evo i zašto

Piše Luka Safundžić,
DOZNAJEMO Ponovno se odgađa suđenje HDZ-ovom Mariju Banožiću, evo i zašto
Nedavno smo pisali kako je DORH odbio prijedlog bivšeg HDZ-ovog ministra obrane za izuzećem u kaznenom postupku, čime je Državno odvjetništvo jasno dalo do znanja da manevre smatra neosnovanima

Suđenje bivšem HDZ-ovom ministru Mariju Banožiću trebalo se nastaviti 21. 4. 2026.. godine, ali kako doznaju 24sata, glavna rasprava je ponovno odgođena. 

- Podneskom od 25. ožujka 2026. braniteljica optuženog, odvjetnica Ksenija Vržina, predložila je odgodu rasprave, zakazane za dan 21. travnja 2026., zbog druge ranije zakazane rasprave. Predsjednica vijeća je udovoljila prijedlogu i raspravu predložila za 29. travnja 2026 - potvrdio je vinkovački Općinski sud za 24 sata. 

E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!

Podsjetimo, nedavno smo pisali kako je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbio je prijedlog bivšeg HDZ-ovog ministra obrane za izuzećem u kaznenom postupku, čime je Državno odvjetništvo jasno dalo do znanja da manevre smatra neosnovanima. 

Prema informacijama koje nam je potvrdio Općinski sud u Vinkovcima, Državno odvjetništvo RH donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzećem županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru Miroslava Šarića. Time je s najviše razine Državnog odvjetništva potvrđeno da ne postoje razlozi koji bi doveli u pitanje nepristranost postupanja tužiteljstva u ovom predmetu.

Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 € | Video: 24sata/pixsell

No, to nije jedina odbijenica. Paralelno su stigle i odluke iz samog sustava s nižeg distanci, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru odbilo je kao neosnovan zahtjev za izuzećem svog zamjenika, ali i zahtjev za izuzećem općinskog državnog odvjetnika u Vinkovcima Ilije Gregića. 

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu pred Općinskim sudom u Vinkovcima, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti svoju obranu, kako je ranije i najavio, na kraju dokaznog postupka. Umjesto toga, njegova odvjetnica Ksenija Vržina povukla je potez koji je rastegao tijek procesa.

Vinkovci: Nastavljeno su?enje Mariju Banoži?u, danas svjedo?i jedini o?evidac nesre?e Vinkovci: Mario Banožić, nakon što je prijavio svjedoke nesreće, odlazi sa suda s osmijehom
23
Foto: PIXSELL/

Sud je tada obaviješten da je Banožić podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba, među kojima su, kako je navedeno, službenici i dužnosnici tijela kaznenog postupka, ali i svjedok prometne nesreće Mirko Đalić. 

Prijava se odnosi na sumnje u kaznena djela sprečavanja dokazivanja i davanja lažnog iskaza. Istodobno, obrana je zatražila izuzeće praktički svih relevantnih aktera u postupku. Banožiću se sudi zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. na cesti Vinkovci-Županja poginuo Goran Šarić. 

