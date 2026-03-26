DOZNAJEMO Ponovno se odgađa suđenje HDZ-ovom Mariju Banožiću, evo i zašto

Suđenje bivšem HDZ-ovom ministru Mariju Banožiću trebalo se nastaviti 21. 4. 2026.. godine, ali kako doznaju 24sata, glavna rasprava je ponovno odgođena.

- Podneskom od 25. ožujka 2026. braniteljica optuženog, odvjetnica Ksenija Vržina, predložila je odgodu rasprave, zakazane za dan 21. travnja 2026., zbog druge ranije zakazane rasprave. Predsjednica vijeća je udovoljila prijedlogu i raspravu predložila za 29. travnja 2026 - potvrdio je vinkovački Općinski sud za 24 sata.

Podsjetimo, nedavno smo pisali kako je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbio je prijedlog bivšeg HDZ-ovog ministra obrane za izuzećem u kaznenom postupku, čime je Državno odvjetništvo jasno dalo do znanja da manevre smatra neosnovanima.

Prema informacijama koje nam je potvrdio Općinski sud u Vinkovcima, Državno odvjetništvo RH donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzećem županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru Miroslava Šarića. Time je s najviše razine Državnog odvjetništva potvrđeno da ne postoje razlozi koji bi doveli u pitanje nepristranost postupanja tužiteljstva u ovom predmetu.

Pokretanje videa... 01:20 Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 € | Video: 24sata/pixsell

No, to nije jedina odbijenica. Paralelno su stigle i odluke iz samog sustava s nižeg distanci, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru odbilo je kao neosnovan zahtjev za izuzećem svog zamjenika, ali i zahtjev za izuzećem općinskog državnog odvjetnika u Vinkovcima Ilije Gregića.

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu pred Općinskim sudom u Vinkovcima, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti svoju obranu, kako je ranije i najavio, na kraju dokaznog postupka. Umjesto toga, njegova odvjetnica Ksenija Vržina povukla je potez koji je rastegao tijek procesa.

Sud je tada obaviješten da je Banožić podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba, među kojima su, kako je navedeno, službenici i dužnosnici tijela kaznenog postupka, ali i svjedok prometne nesreće Mirko Đalić.

Prijava se odnosi na sumnje u kaznena djela sprečavanja dokazivanja i davanja lažnog iskaza. Istodobno, obrana je zatražila izuzeće praktički svih relevantnih aktera u postupku. Banožiću se sudi zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. na cesti Vinkovci-Županja poginuo Goran Šarić.