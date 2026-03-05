Obavijesti

Bivši ministar Banožić odlučio je ne biti uzor, nego opomena

Piše Boris Rašeta,
Bivši ministar Banožić odlučio je ne biti uzor, nego opomena
Vinkovci: Prekinuto suđenje Banožiću, podnio je kaznenu prijavu protiv svjedoka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Cilj strategije prikazivanja okrivljenika kao “žrtve” propusta tijela kaznenog progona je dovođenje u pitanje pravičnosti suđenja

Admiral

Mario Banožić i njegova obrana iskoristili su sva proceduralna sredstva opstrukcije brzog i efikasnog sudskog postupka. Podnijeli su kaznene prijave protiv svjedoka, zbog navodnog davanje lažnog iskaza. Kazneno su prijavili i istražitelje. Prijava se odnosi na nepoznate osobe iz policije i državnog odvjetništva koji su radili očevid, optužujući ih za “sprečavanje dokazivanja”.

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

