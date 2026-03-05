Cilj strategije prikazivanja okrivljenika kao “žrtve” propusta tijela kaznenog progona je dovođenje u pitanje pravičnosti suđenja
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Bivši ministar Banožić odlučio je ne biti uzor, nego opomena
Čitanje članka: 1 min
Mario Banožić i njegova obrana iskoristili su sva proceduralna sredstva opstrukcije brzog i efikasnog sudskog postupka. Podnijeli su kaznene prijave protiv svjedoka, zbog navodnog davanje lažnog iskaza. Kazneno su prijavili i istražitelje. Prijava se odnosi na nepoznate osobe iz policije i državnog odvjetništva koji su radili očevid, optužujući ih za “sprečavanje dokazivanja”.
