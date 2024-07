Nevjerojatno! Dronom snimao gašenje požara na Murteru pa time poremetio let kanaderima

Gašenje požara iz zraka iznad uvale Kosirina na Murteru u petak je ugrozio jedan dron. Pet kanadera i air tractora moralo se povući s požarišta na desetak minuta jer im je letjelica ometala let.

- Zapalilo se raslinje i makija, još ga gasimo, ali najbitnije je da smo zaustavili širenje. Moram napomenuti da smo u jednom trenutku stali jer je netko nadlijetao dronom. Molimo ljude da ne ometaju ni naše zemaljske ni zračne snage i da se udalje od požarišta, a ne da snimaju - rekao nam je u petak Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.

Portal morski.hr objavio je, pak, kako se radi o dronu youtubera i turističkog vodiča Ive Jarića, koji je snimke požara koje je taj dan snimao dronom objavio na svome Instagram profilu, uz pjesmu Mate Bulića "Gori gora, gori borovina". Snimke je skinuo ubrzo nakon apela vatrogasaca i burne reakcije javnosti zbog takvog neodgovornog ponašanja.

Pokretanje videa... 05:22 Požar na Murteru | Video: 24sata/Snimio čitatelj

Nije imao dozvolu?

Jarić je za morski.hr potvrdio da je on podigao dron. Kako je rekao, ima dozvolu za upravljanje dronom od Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management Cell – AMC). No ne i za konkretan let iznad Murtera. Ovu dozvolu je dužan dobiti prije svakog dizanja drona. Portal piše kako je to u Hrvatskoj vrlo jednostavno i brzo, preko istoimene aplikacije i najčešće u roku od svega 3-5 minuta. No Jukić za snimanje požara nije ni toliko napravio, kao što nema ni dozvolu Državne geodetske uprave za uporabu snimki iz zraka, navode.

- Ja sam taj koji zvao vatrogasce, a nisam letio na tom prostoru, već 7 km dalje. Nisam bio blizu požara. Osjećao sam se ugroženo, kad sam osjetio dim, pa sam podignuo dron da snimim o čemu se radi. Ne bi volio da me se ne optuži krivo, pa da kasnije bude kakvih posljedica. Imam snimke leta i točne pozicije, a vatrogasci su došli tek poslije - kazao je za morski.hr.

Portalu je poslao snimke svoje pozicije iz kojih se vidi da je bio prilično bliže nego što je tvrdio. Poslije je kazao kako je ipak pogriješio.

'Puno je ovakvih slučajeva'

- Napravio sam glupost, ali 99 posto sam siguran da nije moj dron uzrokovao prekid gašenja požara kanaderima. Napravio sam pogrešku i ako kojim slučajem jesam kriv, preuzimam odgovornost, nije mi bila namjera nikoga ugroziti - kazao je Ivan Jarić.

Hoće li i za što i zakonski odgovarati utvrdit će pokrenuta policijska istraga, no činjenica je da se mnogi u javnom prostoru ponašaju potpuno bez kontrole. Komentirao je to za morski.hr i vatrogasni zapovjednik Dukić:

- Ovo što se događa s dronovima je nevjerojatno. Bio je jedan slučaj prije neki dan u Splitu, pa na području Dubrovnika. Nažalost, ima ih puno. Mi uredno kod intervencija odredimo zonu zabrane leta i zabrane plovidbe u perimetru. Tako smo napravili i ovaj put, no osim drona, bilo je uz obalu primjetno i vodenih skutera te drugih plovila. Odmah je policija postupala, a rade i na ovom slučaju.