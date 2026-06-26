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OPASNA SCENA

NEVJEROJATNO Gliserom jurio tik uz obalu na Braču, za sobom vukao ljude na napuhancu?!

Piše Antonela Šaponja,
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NEVJEROJATNO Gliserom jurio tik uz obalu na Braču, za sobom vukao ljude na napuhancu?!
Foto: Večernji.hr

Gliser prolazi kroz izrazito plitko more, vrlo blizu obale i kupača

Opasna scena snimljena je na plaži Zlatni rat u Bolu. Na snimci se vidi gliser koji velikom brzinom glisira tik uz obalu, dok pritom vuče rekreativni rekvizit na napuhavanje, popularnu "bananu", na kojoj se nalazi više osoba. Gliser prolazi kroz izrazito plitko more, vrlo blizu obale i kupača, čime dovodi u opasnost sve koji se nalaze u moru.

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Opasna vožnja blizu plaže VIDEO
Opasna vožnja blizu plaže | Video: Večernji.hr

Snimku je zabilježio zabrinuti roditelj koji je za Večernji.hr otkrio da je odmah pokušao prijaviti događaj nadležnim službama.

Jučer sam zvao Pomorsku policiju u Splitu, očito ih nije zanimalo. Danas se ovo događa na Zlatnom ratu. Lučka ispostava u Bolu nije se javljala na telefon pa sam na kraju nazvao 192 i prijavio događaj - rekao nam je.

PU splitsko-dalmatinska nije se oglasila o ovom slučaju, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.

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Komentari 3
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