Obavijesti

News

Komentari 1
SKOČIO U MREŽU PUNU RIBE

NEVJEROJATNO Hrvoje je spasio dupina iz ribarske mreže: 'Kad mi je osjetio ruku, umirio se'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
NEVJEROJATNO Hrvoje je spasio dupina iz ribarske mreže: 'Kad mi je osjetio ruku, umirio se'
Foto: Radio M Vela Luka

Skočio sam u more kako bi mu pomogao. Jedno vrijeme je bio nemiran, pa je shvatio da mu samo želim pomoći, osloboditi ga, govori nam Hrvoje koji nije ribar, već na more ide iz zabave

Dupin nam se upleo u ribarsku mrežu, šta ćeš nego ga izvuć van, govori nam Hrvoje Kočka iz Vele Luke kojeg na društvenim mrežama svi hvale zbog skoka među ribe kako bi pomogao dupinu. U ponedjeljak rano ujutro nalazio se na brodu između otočića Proizda i Visa kad su u ribarskoj mreži zamijetili dupina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ribar Hrvoje spasio dupina VIDEO
Ribar Hrvoje spasio dupina | Video: Radio M - Vela Luka 90.1 MHz/24sata

- Skočio sam u more kako bi mu pomogao. Jedno vrijeme je bio nemiran, pa je shvatio da mu samo želim pomoći, osloboditi ga - govori nam Hrvoje koji nije ribar, već na more ide iz zabave.

Prije nekoliko dana javnost je istim potezom oduševio i Dražen Arković koji je u blizini Primoštena skočio s ribarskog broda u mrežu punu ribe kako bi spasio zapetljanog dupina. 

'Oni vam sve osjećaju'

- Dupini imaju sva osjetila kao mi, sisavci su. Nije jednostavno, skočio sam među svu ribu iako uvijek postoji opasnost da je unutra primjerice galeb, pauk ili neka druga opasnija riba. Uvijek kažem, bit će što bude, glavno je spasiti dupina. Dupina se ne bojim - kad stavim ruku na njega, on zna da sam ja tu da ga spasim i neće postati agresivan. Sve oni osjećaju - rekao nam 44-godišnji ribar kojem je kako kaže, četvrti slučaj spašavanja dupina.

KAKVE SCENE! VIDEO Predivan prizor u Puli: 'U suton nas je iznenadio dupin!'
VIDEO Predivan prizor u Puli: 'U suton nas je iznenadio dupin!'

Nije mu ugodno skočiti u ribarsku mrežu zbog opasnosti koje se mogu naći u njoj, ali pored svih strahova prioritet mu je ipak spasiti dupina.

- On je u panici, bori se za svoj život i agresivan je dok ne osjeti moju ruku, a tada se automatski umiri jer zna da mu sigurno hoću pomoći. Dupini su jako pametne životinje, osjećaju više nego što mi mislimo - objašnjava Dražen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve
NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'
POLICIJA BEZ DOJAVE

NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'

Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je SDP-ovac Zubčić uz snimku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026