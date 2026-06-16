NEVJEROJATNO Hrvoje je spasio dupina iz ribarske mreže: 'Kad mi je osjetio ruku, umirio se'

Dupin nam se upleo u ribarsku mrežu, šta ćeš nego ga izvuć van, govori nam Hrvoje Kočka iz Vele Luke kojeg na društvenim mrežama svi hvale zbog skoka među ribe kako bi pomogao dupinu. U ponedjeljak rano ujutro nalazio se na brodu između otočića Proizda i Visa kad su u ribarskoj mreži zamijetili dupina.

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Pokretanje videa... VIDEO Ribar Hrvoje spasio dupina | Video: Radio M - Vela Luka 90.1 MHz/24sata

- Skočio sam u more kako bi mu pomogao. Jedno vrijeme je bio nemiran, pa je shvatio da mu samo želim pomoći, osloboditi ga - govori nam Hrvoje koji nije ribar, već na more ide iz zabave.

Prije nekoliko dana javnost je istim potezom oduševio i Dražen Arković koji je u blizini Primoštena skočio s ribarskog broda u mrežu punu ribe kako bi spasio zapetljanog dupina.

'Oni vam sve osjećaju'

- Dupini imaju sva osjetila kao mi, sisavci su. Nije jednostavno, skočio sam među svu ribu iako uvijek postoji opasnost da je unutra primjerice galeb, pauk ili neka druga opasnija riba. Uvijek kažem, bit će što bude, glavno je spasiti dupina. Dupina se ne bojim - kad stavim ruku na njega, on zna da sam ja tu da ga spasim i neće postati agresivan. Sve oni osjećaju - rekao nam 44-godišnji ribar kojem je kako kaže, četvrti slučaj spašavanja dupina.

Nije mu ugodno skočiti u ribarsku mrežu zbog opasnosti koje se mogu naći u njoj, ali pored svih strahova prioritet mu je ipak spasiti dupina.

- On je u panici, bori se za svoj život i agresivan je dok ne osjeti moju ruku, a tada se automatski umiri jer zna da mu sigurno hoću pomoći. Dupini su jako pametne životinje, osjećaju više nego što mi mislimo - objašnjava Dražen.