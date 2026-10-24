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SRETNIK IZ OSIJEKA

Nevjerojatno! Na lotu promašio sve brojeve, zavrtio kolo sreće pa osvojio čak 100.000 eura

Piše 24sata,
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Nevjerojatno! Na lotu promašio sve brojeve, zavrtio kolo sreće pa osvojio čak 100.000 eura
Foto: HTV/screenshot
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Prije izvlačenja brojeva Lota 7 85. kola prethodila je vrtnja kola sreće

U 85. kolu  Loto 7, koje je održano 24. listopada 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 3, 5, 7, 17, 27, 29, 33, a dodatni broj je 22. Joker broj za ovo kolo bio je 148855. 

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen glavni dobitak od 7 pogodaka, kao ni dobitak 6+1. Najveći osvojeni dobitak je u kategoriji 6 pogodaka, gdje je 19 dobitnika osvojilo po 499,30 eura. U kategoriji 5+1 pogođen je 1 dobitak u iznosu od 60,81 euro.

Foto: Hrvatska lutrija

Izvlačenju je prethodila i vrtnja kola sreće u kojem je sretni igrač osvojio čak 100.000 eura. Na Lotu nije osvojio ništa, ali mu je Druga šansa omogućila vrtnju kola sreće i ovaj nevjerojatan dobitak.

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Komentari 3
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