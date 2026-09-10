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Nevjerojatno otkriće kod Kaira: Pronašli 4300 godina staru grobnicu kraljevskog suca

Piše HINA,
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Nevjerojatno otkriće kod Kaira: Pronašli 4300 godina staru grobnicu kraljevskog suca
Foto: Pixabay
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Grobnica datira iz približno istog razdoblja u kojem su građene velike piramide u Gizi i stepenasta piramida u Saqqari

Arheolozi su u blizini Kaira otkrili grobnicu staru 4300 godina, objavilo je ovaj tjedan egipatsko ministarstvo turizma i starina. Grobnica je otkrivena zahvaljujući egipatsko-španjolskom timu u golemoj nekropoli Saqqara, južno od glavnog grada, a datira iz vremena kralja Djedkare Isesija iz Pete dinastije, koji je vladao između 2381. i 2353. godine prije Krista.

Prema lokalnim vlastima, riječ je o grobnici muškarca po imenu Yunmen, kraljevskog suca zaduženog za saslušavanje pritužbi i žalbi naroda.

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Do otkrića je došlo tijekom ljeta u sklopu dugoročnog projekta u kojem sudjeluju Autonomno sveučilište u Barceloni i Vrhovno vijeće za starine Egipta, navodi isti izvor. 

Grobnica datira iz približno istog razdoblja u kojem su građene velike piramide u Gizi i stepenasta piramida u Saqqari.

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