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DETEKTIVSKA RIZNICA U NSK PLUS+

NEVJEROJATNO OTKRIĆE Misterij hrvatskog Sherlocka Holmesa

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 7 min
NEVJEROJATNO OTKRIĆE Misterij hrvatskog Sherlocka Holmesa
Foto: DIGITALNA ARHIVA NSK/NEL PAVLETIC/PIXSELL

Istražujući najranije prijevode poznatih djela Arthura Conana Doylea, dr. sc. Antonija Primorac u fondu NSK naišla je na hrvatskog dvojnika ovog slavnog književnog detektiva

Jeste li znali da najpoznatiji detektiv svjetske književnosti ima hrvatskog dvojnika? Ako niste, pravo je vrijeme da zavirite u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, gdje će dr. sc. Antonija Primorac s Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ponedjeljak održati predavanje pod nazivom "U potrazi za lažnim Sherlockom Holmesom u NSK".

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