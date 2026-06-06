Istražujući najranije prijevode poznatih djela Arthura Conana Doylea, dr. sc. Antonija Primorac u fondu NSK naišla je na hrvatskog dvojnika ovog slavnog književnog detektiva
DETEKTIVSKA RIZNICA U NSK PLUS+
NEVJEROJATNO OTKRIĆE Misterij hrvatskog Sherlocka Holmesa
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Jeste li znali da najpoznatiji detektiv svjetske književnosti ima hrvatskog dvojnika? Ako niste, pravo je vrijeme da zavirite u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, gdje će dr. sc. Antonija Primorac s Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ponedjeljak održati predavanje pod nazivom "U potrazi za lažnim Sherlockom Holmesom u NSK".
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