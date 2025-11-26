NEVJEROJATNO! Ovom cestom djeca idu u školu u Zagrebu: 'Opasno. Neka se svi srame!'

Sveta Klara je naselje u južnom dijelu Zagreba. Pripada četvrti Novi Zagreb - zapad. To je kvart u kojem posljednjih godina vlada urbanistički kaos. Mahnito se gradi, ali rast novih stanova ne prati rast infrastrukture pa u kvartu fali nogostupa, parkova, pristupnih cesta... Nema ni doma zdravlja, pošte... Tek je nedavno sagrađen vrtić, a mještani koji su slušali obećanja kažu kako su im djeca koja su trebala u taj vrtić danas 20-godišnjaci.

Svaka malo jača kiša u Svetu Klaru donosi kaos. Gotovo po redovnom postupku ljudima poplave dvorišta i kuće.

Mještani su ogorčeni.

Jedan od njih poslao nam je fotografije Ulice Kralji, kojom djeca svaki dan idu u osnovnu školu.

- Pogledajte kako to izgleda. Tu je ova lokva, sve je puno vode i blata. Nema nogostupa. Djeca su bez ikakve zaštite. Kad padne malo jača kiša, djeca se doslovno penju po ogradi kako bi suha došla u školu - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

- Grad i komunalno dosad nisu ništa poduzeli. Ovo je opasno i nedostojno osnovne sigurnosti kakvu bi nam djeca trebala imati. Pogledajte fotografije i sve će vam biti jasno. Ovo je jedina cesta kojom djeca mogu u školu s te strane kvarta - dodao je mještanin Svete Klare.

Foto: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata