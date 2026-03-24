TOČI I TOČI I TOČI... Pogledajte s čim je tip došao na benzinsku pumpu prije ponoći u Dalmaciji

Filip Sulimanec
Rast cijena goriva, unatoč mjerama Vlade, ipak je natjerao ljude da prije ponoći pohrle na benzinske postaje i napune spremnike. Jedan čovjek u Kaštel Lukšiću tako je na benzinskoj gorivom napunio veliki spremnik za vodu, piše Dalmatinski portal.

Podsjećamo, od ponoći su na snagu stupile nove, više cijene goriva diljem Hrvatske. 

Cijene su sljedeće: Eurosuper 95 - s 1,50 eura porastao je na 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro)

Dizel - s 1,55 eura porastao na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura) 

Plavi dizel -  porastao s 0,89 eura na 1,19 euro (bez Vladinih mjera 1,23 eura)

Ukapljeni naftni plin - bio je 1,70 eura, a od danas 1,99 eura. 

Ukapljeni naftni plin u bocama - s 2,40 euro porastao na 2,57 euro.

Nije samo gorivo na tapeti, porasle su i cijene LNG-a. Tako je plin u spremnicima poskupio s 1.70 na 1.99 eura za kilogram, a plin u bocama s 2.40 na 2.57 eura za kilogram.

KOMENTIRA BORIS RAŠETA Vladine mjere su, ne njihovom krivnjom, aspirin protiv teške bolesti
Vladine mjere su, ne njihovom krivnjom, aspirin protiv teške bolesti

Nestašica se pojavila u Zagrebu i na krajnjem jugu Hrvatske. Na Ininoj pumpi u Vukovarskoj je u ponedjeljak stajao natpis nema Eurodizela. U Konavlima tijekom ponedjeljka na pojedinim benzinskim pumpama nema dizela, INA i Dirus već su obavijestili svoje kupce o nedostatku.

Premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj je sjednici Vlade predstavio deseti paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku. Intervencija Vlade vezana je i uz cijene goriva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

