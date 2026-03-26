NEVJEROJATNO Policija greškom prisluškivala Milanovićevu kandidatkinju za Vrhovni sud

Na Županijskom sudu u Zagrebu jučer je održano optužno vijeće u predmetu protiv bivšeg glavnog informatičara MUP-a Damira Ostermana, kojeg se tereti za odavanje povjerljivih policijskih podataka.

Prema informacijama RTL-a Danas, ključni dokazi prikupljeni posebnim dokaznim radnjama izdvojeni su iz spisa nakon što je utvrđena ozbiljna pogreška tijekom istrage. Naime, otkriveno je da je policija prisluškivala pogrešnu osobu.

Riječ je o sutkinji Mirti Matić, koja je ujedno bila kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića za čelnu funkciju na Vrhovnom sudu. Umjesto njezina bivšeg supruga, nadzor je bio usmjeren upravo na nju.

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković izjavio je kako je riječ o propustu starom šest godina, naglasivši da odgovornost ne snosi DORH, već osoba koja je provodila mjere prisluškivanja.

Istaknuo je i da je nadzor trebao biti odmah prekinut nakon što je utvrđeno da se prisluškuje pogrešna osoba, no to se nije dogodilo. Zbog toga su, kako tvrdi, gotovo svi prikupljeni dokazi kompromitirani jer proizlaze iz početne pogreške.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova kratko su poručili kako ne mogu komentirati slučaj s obzirom na to da je postupak još uvijek u tijeku.