Splitska policija nastavila je s uhićenjima torcidaša iz nacističkog kortea i potragom za osumnjičenima koje nisu našli na adresama na kojima su prijavljeni.
NEVJEROJATNO Uhićeni torcidaš je bio na otpustu iz zatvora
Jedan od uhićenih torcidaša bio je na privremenom otpustu iz zatvora, potvrđeno je za 24sata. Muškarac se trenutno nalazi u zatvoru, gdje će biti ispitan.
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Podsjetimo, splitska policija nastavila je s uhićenjima torcidaša iz nacističkog kortea i potragom za osumnjičenima koje nisu našli na adresama na kojima su prijavljeni. Kako smo doznali, dio osumnjičenih policija u petak nije našla na adresama pa ih traže po Splitu i okolici.
Kako ekskluzivno doznaje 24sata, osmorica privedenih imaju podeblji dosje. Među uhićenima su H.Ž. '87. godište, I.D.P. ('89.), B.K. ('90.), J.P.V. ('90.), L.I. ('00.), T.Š. ('98.), D.J. ('85.) i K.P. ('81.). Policija ih tereti da su na dan utakmice na splitskoj Matejuški pijani drsko narušavali javni red i mir, uznemiravali prolaznike bez ikakva povoda, vrijeđajući ih poput: 'što gledate p..ka vam materina'.
Kada su pristigli specijalci i interventna policija, nasilnici nisu prestali, već su nastavili još jače vikati i galamiti demonstrirajući svoju bezobzirnost oglušujući se o zapovijedi policije da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira. Neke su morali smiriti uporabom sredstava prisile i vezivanjem. D.J. je tom prilikom počinio kazneno djelo pozivanja na nasilje i poticanja mržnje temeljem rasne , nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti izvikujući „ubij Židove…“ K.P. je policajcima prijetio riječima 'Je*at ću vam majke što mi radite'. Svi su zaradili optužni prijedlog za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Većina njih je policiji poznata.
Kako doznaje 24sata, neki imaju prijave za nanošenje teške tjelesne ozljede, zlouporabe opojnih droga, krađe...
Tijekom petka uhićene su najmanje tri navijača i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Prema tom zakonu kazna bi mogla biti i do tri godine, a organizatorima i do pet godina. Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni torcidaši na Županijski sud u Splitu mogli bi doći u subotu kasno poslijepodne. Moguće je i da to bude nedjelja ujutro. Među prvim uhićenima, kako doznajemo, nisu vođe Torcide.
Podsjećamo, u korteu prema Poljudu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dio torcidaša veličao je Hitlera i Auschwitz i urlao 'gazi Židove'.
Policija pregledava nadzorne kamere i traži one koji su uzvikivali sramotne parole nad kojima se zgraža cijeli civilizirani svijet.
Iz policije su u subotu ujutro poručili da se kriminalističko istraživanje nastavlja. Također, ranije su 24sata objavila kako će, neslužbeno, DORH provesti kazneni progon zbog sramotnog ispada u korteu u Splitu. Na meti će biti i najuže vodstvo Torcide koje je snimljeno.
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