NEVJEROJATNO Uhićeni torcidaš je bio na otpustu iz zatvora

Jedan od uhićenih torcidaša bio je na privremenom otpustu iz zatvora, potvrđeno je za 24sata. Muškarac se trenutno nalazi u zatvoru, gdje će biti ispitan.

Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Podsjetimo, splitska policija nastavila je s uhićenjima torcidaša iz nacističkog kortea i potragom za osumnjičenima koje nisu našli na adresama na kojima su prijavljeni. Kako smo doznali, dio osumnjičenih policija u petak nije našla na adresama pa ih traže po Splitu i okolici.

Kako ekskluzivno doznaje 24sata, osmorica privedenih imaju podeblji dosje. Među uhićenima su H.Ž. '87. godište, I.D.P. ('89.), B.K. ('90.), J.P.V. ('90.), L.I. ('00.), T.Š. ('98.), D.J. ('85.) i K.P. ('81.). Policija ih tereti da su na dan utakmice na splitskoj Matejuški pijani drsko narušavali javni red i mir, uznemiravali prolaznike bez ikakva povoda, vrijeđajući ih poput: 'što gledate p..ka vam materina'.

Kada su pristigli specijalci i interventna policija, nasilnici nisu prestali, već su nastavili još jače vikati i galamiti demonstrirajući svoju bezobzirnost oglušujući se o zapovijedi policije da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira. Neke su morali smiriti uporabom sredstava prisile i vezivanjem. D.J. je tom prilikom počinio kazneno djelo pozivanja na nasilje i poticanja mržnje temeljem rasne , nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti izvikujući „ubij Židove…“ K.P. je policajcima prijetio riječima 'Je*at ću vam majke što mi radite'. Svi su zaradili optužni prijedlog za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Većina njih je policiji poznata.

Kako doznaje 24sata, neki imaju prijave za nanošenje teške tjelesne ozljede, zlouporabe opojnih droga, krađe...

Tijekom petka uhićene su najmanje tri navijača i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Prema tom zakonu kazna bi mogla biti i do tri godine, a organizatorima i do pet godina. Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni torcidaši na Županijski sud u Splitu mogli bi doći u subotu kasno poslijepodne. Moguće je i da to bude nedjelja ujutro. Među prvim uhićenima, kako doznajemo, nisu vođe Torcide.

Podsjećamo, u korteu prema Poljudu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dio torcidaša veličao je Hitlera i Auschwitz i urlao 'gazi Židove'.

Policija pregledava nadzorne kamere i traži one koji su uzvikivali sramotne parole nad kojima se zgraža cijeli civilizirani svijet.

Iz policije su u subotu ujutro poručili da se kriminalističko istraživanje nastavlja. Također, ranije su 24sata objavila kako će, neslužbeno, DORH provesti kazneni progon zbog sramotnog ispada u korteu u Splitu. Na meti će biti i najuže vodstvo Torcide koje je snimljeno.