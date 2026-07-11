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Nevrijeme i tuča poharali su Sloveniju, vozači napravili pravi kaos na autocesti zbog oluje!

Piše 24sata,
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Nevrijeme i tuča poharali su Sloveniju, vozači napravili pravi kaos na autocesti zbog oluje!
Foto: Neurje.si/Facebook
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Najdramatičnija situacija zabilježena je na štajerskoj autocesti, gdje je intenzivna tuča natjerala brojne vozače da zaustave svoja vozila unutar tunela Pletovarje i ispod nadvožnjaka

Snažan olujni sustav koji je u subotu poslijepodne zahvatio dijelove Slovenije, donoseći tuču, obilne pljuskove i prometni kaos, tijekom dana premjestio se i na područje Hrvatske. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za veći dio zemlje zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena i pozvao na oprez.

U Sloveniji su najteže pogođena područja na sjeveru i istoku zemlje, posebice regije Štajerska, Koroška i Dolenjska. Prema izvještajima slovenskih medija i Agencije za okoliš (ARSO), nevrijeme je bilo praćeno tučom koja je na nekim lokacijama, poput područja Pletovarja, u kratkom roku u potpunosti zabijelila tlo. Obilne oborine i snažan vjetar stvorili su iznimno opasne uvjete na prometnicama.

Najdramatičnija situacija zabilježena je na štajerskoj autocesti, gdje je intenzivna tuča natjerala brojne vozače da zaustave svoja vozila unutar tunela Pletovarje i ispod nadvožnjaka. Takva reakcija, iako donekle razumljiva u strahu od oštećenja vozila, dovela je do prometne nesreće i potpunog zastoja. Prometno-informacijski centar Slovenije uputio je stoga apel vozačima da se ne zaustavljaju u tunelima jer time izravno ugrožavaju vlastitu i tuđu sigurnost, te su pozvali na hitnu prilagodbu brzine i načina vožnje otežanim uvjetima.

Upozorenja za cijelu Hrvatsku

Olujni sustav, krećući se od sjeverozapada prema jugoistoku, tijekom večernjih sati počeo je djelovati i na vrijeme u Hrvatskoj. Nestabilna zračna masa prvo je zahvatila sjeverni Jadran, a zatim i unutrašnjost. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) reagirao je izdavanjem upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Na snazi je žuto upozorenje koje označava potencijalno opasno vrijeme i poziva na dodatan oprez.

Prognostičari upozoravaju na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, prolazno jakim i olujnim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava tuče. Prema prognostičkim kartama, vjerojatnost grmljavinskog nevremena za riječku, zagrebačku i karlovačku regiju veća je od 70 posto, što ih svrstava u najugroženija područja.

Foto: DHMZ

Ova nestabilnost nije izoliran slučaj, što potvrđuje i europski sustav Meteoalarm, koji je zabilježio brojna upozorenja diljem kontinenta, od Austrije do Poljske i Srbije. DHMZ posebno apelira na građane da budu oprezni pri aktivnostima na otvorenom, pogotovo u izloženim područjima poput planina i šuma.

*uz korištenje AI-ja
 
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