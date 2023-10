Nevrijeme zahvatilo Dalmaciju: 'Bujice su izbacivale šahte, a u jednu sam upao automobilom'

Jak pljusak danas je obuhvatio područje Solina, a obilna kiša koja je pala u kratko vrijeme je izazvala bujične poplave koje su izbacile mnoge šahte, prenosi Dalmacija Danas.

Foto: Dalmacija danas

Prolazak hladne fronte preko splitskog područja bio je prilično buran. Od 16:30 sati do 17 sati u Kaštel Gomilici je palo 30 litara kiše po metru kvadratnome.

- Za vrijeme najjačih oborina na cesti u Sv. Kaju bilo je 10 do 20 cm vode. Bujice su izbivale šahte, a u jednu sam sam upao automobilom. Srećom, nakon prestanka pljuska voda se brzo povukla - rekao je čitatelj.

.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 16 sati najviše kiše je palo u južnoj Lici, južnom Velebitu i krajnjem sjeveru Dalmacije.

Foto: pljusak.com

Tako je ekstremnih 176 litara po metru kvadratnome palo u Ličkom Cerju. Slijede Sveti Rok - Opsenica sa 147, Gračac 112, Paklenica 85, Ogulin 73, Čavle 64, Ražanac 53, Starigrad Paklenica 44 itd.

U unutrašnjosti zemlje su temperature u popodnevnim satima iznosile od 7 do 12°C, a Gorskom kotaru i Lici od 2 do 8°C. Tako su temperature pale drastičnih 12 do 18 stupnjeva u odnosu na vrijednosti jučer.

Na sjevernom Jadranu je najhladnije na riječkom području gdje je samo 10°C, a najtoplije je na jug Lošinja gdje je 20°C.

U Dalmaciji je najviše zahladilo na kninskom području. Tamo su temperature od 11 do 13°C, a najtoplije je u srednjoj i južnoj Dalmaciji s temperaturama od 20 do 25°C.