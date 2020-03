New York: 'Korona buja, bolovi su strašni, a grad je sablastan'

Preko noći deset milijuna duša u New Yorku nestalo je s nekad užurbanih ulica. Vlada pustoš. Ljudi su se zatvorili u stanove i tek kašalj razbija sablasnu tišinu. Iz srca New Yorka javio nam se Zagrepčanin i opisao iz prve ruke što se događa u Americi. Za nas je izašao u subotu 28. ožujka na ulicu te ovjekovječio povijesno pusti grad.

- U New Yorku je istovremeno predivno i sablasno otkako je zavladao korona virus. Ulice su potpuno prazne u ovom masivnom gradu pa dok se vozim biciklom doslovce se osjećam kao Pavle sam na svijetu. Super je kad si klinac i čitaš tu priču,ali je bizarno kad si (donekle) odrastao i proživljavaš verziju te priče – opisuje nam Zagrepčanin (37) koji već šest godina ondje živi. U Ameriku se preselio s tadašnjom djevojkom.

- Upali smo na magisterij na prilično dobrom fakultetu – Parsons The New School – dodaje. Ondje je, kaže, studirao 'experience design', a plan mu je bio da za magisterij napravi do deset kreativnih projekata i aplicira na poslove. Tako je počeo živjeti svoj američki san. Poslovi su se otvarali od New York Timesa do još većih korporacija, karijera se uspješno gradila, a onda je stigla korona.

- Dijele se otkazi sa svih strana s obzirom da svi projekti stoje. Ja osobno znam da mi je posao siguran sljedeća tri mjeseca, ali nakon toga mislim da kreću masovni otkazi i u mojoj firmi ako se stvari na pokrenu u međuvremenu. Zato je sada ovdje velika debata oko toga da li treba dopustiti da ekonomija pati ili treba ići glavom kroz zid pa što bude, bude. Na stranu zdravlje vs ekonomija, ta diskusija otvara nove teme poput bildanja grupnog imuniteta, vraćanje ljudi na posao nakon što prebole virus i slično – pojasnio je trenutno stanje. Ujedno je i opisao zbog čega je New York idealan grad za virus poput korone.

- Grad je sam po sebi jako natrpan ljudima i nije pretjerano čist. Na cesti nalazite svašta od ljudskog izmeta do standardne prljavštine na koju više nitko ne obraća pažnju. S obzirom da ima ljudi koji si jedva mogu priuštiti da žive u 'ormaru', naslagani jedni na druge i upitne higijenske uvjete, grad je savršen da jedan ovakav virus uzme maha – opisuje nam New York ovaj Zagrepčanin.

- Plus, tu ti je još i generalni stav da su Njujorčani snažni ljudi pa da im virus ne može ništa. Ipak, unatoč tome, većina ljudi se pridržava pravila izolacije. Naravno, ima i onih koji se grupiraju po parkovima i dalje, ali oni su manjina. Guverner Cuomo se bolje snalazi u ovoj situaciji od gradonačelnika De Blasia. Ljudi mu više vjeruju i generalno donosi bolje odluke – dodao je. Živi s djevojkom i psićem pa kad ga izvedu u šetnju, fotoaparatom za uspomenu bilježi neviđenu njujoršku pustoš. Dio njegovih prijatelja već se zaraženo pa nam opisuje kako preživljavaju napad virusa.

- Korona se prebrzo ovdje širi i bojim se da će eskalirati. Prijatelji su mi već počeli oboljevati i kada čujem njihove horor priče o bolovima koje su doživjeli, nije mi svejedno. Kažu da su simptomi poput gripe, ali da udaraju puno intenzivnije. Boli ih cijelo tijelo, mišići, glava puca i jedva dišu. Vjerojatno i svijest da su zaraženi virusom koji se kod svakog pacijenta drugačije ponaša, dodatno im budi strah i stres pa i simptome osjećaju maksimalno. Jedan od tih prijatelja živi dva bloka dalje od mene. Sam je, nema nikoga pa mu ja pred vrata odnesem lijekove i hranu. Ma užas jedan – priča Zagrepčanin. U kratkom periodu bolnice su im postale pretpane.

- Pune su kao i kobnog 11. rujna. Prijatelji mi rade DiY maske za doktore pa ih šalju u bolnice – rekao je. No u svemu ovome vidi i pozitivnu stranu.

- Mislim da ova situacija nekako izvlači najbolje iz ljudi. Kriminal nikad nije bio niži u gradu, a ni zrak nikad nije bio čišći – dodao je. On i djevojka si, kaže, dobro i maksimalno se čuvaju.

- Naručujemo hranu iz trgovina tako da ne moramo ići po dućanima. Odemo trčati ili biciklirati kad možemo i imamo najboljeg peseka ikada tako da nam nikada nije dosadno, niti je problematično, barem za sada. Naravno, to će se sve mijenjati čim jedan od nas izgubi posao što je vrlo vjerojatno – rekao je. Inače, zadnjih godinu dana premšljaju se i razgovaraju o poratku u Europu.

- Ne možeš biti dio ove mašine zauvijek. Prebrutalan je život ovdje i nedostaje nam kvaliteta života u Europi. I iskreno, promjena mi treba. Nakon 6 godina, spreman sam za nešto novo – priča o svojim planovima no dodaje da ga na to nije ponukala nikakva priča premijera o navodnim stumilacijama za povratnike.

- Ono u čemu je ovaj grad odličan je pristup. Pristup apsolutno svemu što možete zamisliti. I tako postaneš ovisan o gradu. I onda je jako teško otići. Tako da ne znam, vidjet ćemo što će biti s ovom situacijom i onda donijeti odluke. Razmisljali smo da dođemo u Hrvatsku pa da od tamo radimo no kako je djevojka Austrijanka morali bi svatko u svoju zemlju u karantenu. Ujedno ne želim riskirati ni zdravlje svoje majke koja i bez korone ima respiratornih problema. Samo joj ja s koronom nedostajem na vratima – zaključio je.

Tema: Hrvatska