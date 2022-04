New York Times: Imamo dokaz da tijela u Buči leže tjednima. BBC: Tvrdnje Rusije nisu istinite

Ukrajina je optužila Rusiju za namjerni masakr u Buči, dok Rusija tvrdi da se radi o "montiranoj provokaciji kijevskog režima".

BBC je provjerio autentičnost snimki za koje Rusija tvrdi da su lažne i utvrdio da se doista radi o tijelima poginulih jer su ih snimili fotografi iz različitih kutova.

Također, tvrdnju Rusije da se tijela nisu ukočila nakon što su ležala četiri dana opovrgnuo je sudski patolog rekavši da nakon toliko vremena rigor mortis, pojava skupljanja i ukrućivanja mišića, obično splasne.

Rusi su rekli i da je Ukrajincima trebalo četiri dana da objave snimke preminulih, no AFP je pronašao slike mrtvih tijela još 1. travnja.

Analiza satelitskih snimki prije i poslije, koju je napravio New York Times, pokazala je da su mnogi civili ubijeni prije više od tri tjedna, a to znači u vrijeme kada su ruske snage kontrolirale i grad i taj dio regije Kijev.

- Mislim da je prilično očito, ne samo nama već i svijetu, da su ruske snage odgovorne za zločine u Buči- rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby na brifingu.

- Koje su to jedinice točno počinile, radi li se možda o plaćenicima ili čečenima, u ovom trenutku ne možemo reći. Ali sigurno ne dvojimo oko toga da je to počinila ruska strana- rekao je.

Ruska strana priče

Večeras se na presici oglasio ruski ambasador pri Vijeću sigurnosti UN-a Vasilij Nebenzia koji tvrdi da je priča o ruskoj odgovornosti za masakr u Buči velika laž.

- To je jasna provokacija u Goebbelsovom stilu. Želim vam predstaviti prave dokaze o Buči. Dok je grad bio pod kontrolom ruske vojske, nijedan stanovnik nije bio žrtva nijednog nasilnog čina. Za to su se vrijeme stanovnici kretali slobodno. Koristili su mobitele pa su mogli na društvenim mrežama objaviti bilo koju sliku ili videosnimku nekog teoretskog nasilja da je to bio slučaj. No to se nije dogodilo- rekao je Nebenzia.

Na presici je objavio snimku gradonačelnika Buče za koju kaže da je snimljena 31. ožujka te da danima nakon odlaska ruske vojske nije bilo spomena o zločinima s ukrajinske strane.

Pokazao je i snimku ulaska ukrajinskih snaga za koju je rekao da datira od 2. travnja i da se na njoj ne vide tijela te da nitko od stanovnika se spominje masakr.

- Da sumiramo, nema nikakvih izvještaja o zločincima u Buči za koje sad okrivljuju rusku vojsku, koji bi se dogodili prije ulaska ukrajinske vojske u grad. Četiri dana nakon što je ruska vojska napustila grad, nije bilo nijednog, ponavljam, nijednog spomena zločina. Video s tijelima se pojavljuje 3. travnja, pun je diskrepancije i očitih laži. Tijela su ležala na ulicama najmanje četiri dana, ali nisu ukočena. Kako je to moguće? To je protivno zakonima biologije. Nema ni znakova raspadanja. Na ranama nema krvi. To također pokazuje da je video lažan- rekao je.

Otišao je i korak dalje pa je optužio Ukrajince da su oni ubili ljude koji su na rukama nosili bijele trake, što je bio znak da je riječ o civilima dok je grad bio pod ruskom kontrolom.

POGLEDAJTE VIDEO:

