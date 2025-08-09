Obavijesti

New York: Troje ozlijeđenih u pucnjavi na Times Squareu

New York: Troje ozlijeđenih u pucnjavi na Times Squareu
Pucnjava se dogodila oko 1:20 sati u noći na jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u New Yorku. Zasad nema više detalja o tome što se točno dogodilo, a njujorška policija još nije odgovorila na upit Reutersa.

Troje ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi na njujorškom Times Squareu, prenosi u subotu Associated Press, pozivajući se na policiju tog američkog grada. Jedna je osoba pritvorena te ispitana zbog incidenta, prenosi američka agencija. 

Pucnjava se dogodila oko 1:20 sati u noći na jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u New Yorku. Zasad nema više detalja o tome što se točno dogodilo, a njujorška policija još nije odgovorila na upit Reutersa. 

New York Times piše kako su žrtve 19-godišnjak i 65-godišnjak pogođeni u noge te 18-godišnjakinja kojoj je okrznut vrat. Glasnogovornica policije objavila je da oni nisu u životnoj opasnosti. 

Pucnjava se događa u vrijeme predizborne kampanje za gradonačelnika New Yorka u kojoj je borba protiv kriminala jedna od ključnih tema. 

