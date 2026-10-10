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NEOPASNI OTPAD

Nexe energetski oporabio već četiri pošiljke otpada iz Gospića

Piše HINA,
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Nexe energetski oporabio već četiri pošiljke otpada iz Gospića
Gospić: U dvorištu silosa i dalje se nalazi odbačeni otpad | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Našička tvrtka Nexe izvijestila je u subotu da je do sada zaprimila i energetski oporabila četiri pošiljke otpada iz Gospića, neovisne analize potvrdile su da je riječ o neopasnom otpadu, a rezultati mjerenja kvalitete zraka u proteklom razdoblju bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti

Iz tvrtke su priopćili kako su, u protekla dva tjedna u tvornici cementa u Našicama zaprimljene i, uz prethodno proveden postupak interne kontrole, energetski oporabljene četiri pošiljke otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću.

Analize neovisnog akreditiranog laboratorija potvrdile su da je riječ o neopasnom otpadu odnosno usitnjenoj otpadnoj plastici, za čiju oporabu "Nexe" posjeduje potrebne dozvole, navode u Upravi tvrtke.

Napominju kako, uz analize neovisnog laboratorija prije preuzimanja otpada, po dolasku u tvornicu svaka pošiljka prolazi provjeru prateće dokumentacije, vizualni pregled i dodatnu kontrolu kvalitete u internom laboratoriju tvrtke NEXE.

Otpad se prihvaća isključivo ako zadovoljava sve uvjete propisane važećim dozvolama i internim procedurama, a tvornica u propisanim rokovima prijavljuje podatke o preuzetom otpadu u Registar onečišćavanja okoliša, ističu u tvrtki.

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Pojašnjavaju kako se energetska oporaba provodi u sklopu redovitog procesa proizvodnje cementa, u kojem se otpad odgovarajućih svojstava koristi kao zamjensko gorivo umjesto dijela fosilnih goriva. 

Proces se odvija u rotacijskoj peći pri visokim temperaturama, uz automatizirano doziranje i kontinuirano praćenje tehnoloških parametara i emisija. Riječ je o postupku koji NEXE redovito provodi u skladu s važećom okolišnom dozvolom i dozvolom za gospodarenje otpadom, napominju u Upravi našičke tvrtke.

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Također navode kako su, u protekla dva tjedna, od 28. rujna do 9. listopada 2026., "rezultati kontinuiranih mjerenja emisija iz tvornice bili unutar propisanih graničnih vrijednosti", a podatci o emisijama redovito se prenose u državni sustav praćenja emisija.

U istom razdoblju na postaji za praćenje kvalitete zraka nisu zabilježena prekoračenja graničnih satnih i dnevnih vrijednosti sumporova i dušikova dioksida kao ni graničnih dnevnih vrijednosti lebdećih čestica PM10.

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Nexe će nastaviti s provedbom Odluke Vlade RH, u skladu sa svim propisanim postupcima i uvjetima, a po završetku aktivnosti javnost će izvijestiti o ukupnim količinama oporabljenog otpada i ključnim pokazateljima provedenog postupka, ističu u Upravi tvrtke.

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