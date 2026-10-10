Nexe energetski oporabio već četiri pošiljke otpada iz Gospića

Iz tvrtke su priopćili kako su, u protekla dva tjedna u tvornici cementa u Našicama zaprimljene i, uz prethodno proveden postupak interne kontrole, energetski oporabljene četiri pošiljke otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću.

Analize neovisnog akreditiranog laboratorija potvrdile su da je riječ o neopasnom otpadu odnosno usitnjenoj otpadnoj plastici, za čiju oporabu "Nexe" posjeduje potrebne dozvole, navode u Upravi tvrtke.

Napominju kako, uz analize neovisnog laboratorija prije preuzimanja otpada, po dolasku u tvornicu svaka pošiljka prolazi provjeru prateće dokumentacije, vizualni pregled i dodatnu kontrolu kvalitete u internom laboratoriju tvrtke NEXE.

Otpad se prihvaća isključivo ako zadovoljava sve uvjete propisane važećim dozvolama i internim procedurama, a tvornica u propisanim rokovima prijavljuje podatke o preuzetom otpadu u Registar onečišćavanja okoliša, ističu u tvrtki.

Pojašnjavaju kako se energetska oporaba provodi u sklopu redovitog procesa proizvodnje cementa, u kojem se otpad odgovarajućih svojstava koristi kao zamjensko gorivo umjesto dijela fosilnih goriva.

Proces se odvija u rotacijskoj peći pri visokim temperaturama, uz automatizirano doziranje i kontinuirano praćenje tehnoloških parametara i emisija. Riječ je o postupku koji NEXE redovito provodi u skladu s važećom okolišnom dozvolom i dozvolom za gospodarenje otpadom, napominju u Upravi našičke tvrtke.

Također navode kako su, u protekla dva tjedna, od 28. rujna do 9. listopada 2026., "rezultati kontinuiranih mjerenja emisija iz tvornice bili unutar propisanih graničnih vrijednosti", a podatci o emisijama redovito se prenose u državni sustav praćenja emisija.

U istom razdoblju na postaji za praćenje kvalitete zraka nisu zabilježena prekoračenja graničnih satnih i dnevnih vrijednosti sumporova i dušikova dioksida kao ni graničnih dnevnih vrijednosti lebdećih čestica PM10.

Nexe će nastaviti s provedbom Odluke Vlade RH, u skladu sa svim propisanim postupcima i uvjetima, a po završetku aktivnosti javnost će izvijestiti o ukupnim količinama oporabljenog otpada i ključnim pokazateljima provedenog postupka, ističu u Upravi tvrtke.