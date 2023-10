Nexe igra za vatrogasca koji je stradao u osječkom požaru: 'Idemo po pobjedu za Dudyja!'

Kad je naš Dudy stradao, odmah smo u klubu pokrenuli akciju za pomoć, svi su pristali bez ikakvih pitanja. Evo, i dan prije utakmice Dudyjevi vatrogasci zvali su nas da kupe kartu, čak i oni koji neće doći na utakmicu, ispričao nam je Branko Tamše, trener Rukometnog kluba Nexe iz Našica.

Naime, njihov veliki navijač je vatrogasac Marijan Gajski Dudy (36) koji je zadobio opekotine prilikom intervencije na nedavnom požaru u tvrtki Drava International u Osijeku. Upao je u šaht gdje se nalazila rastopljena plastika. Završio je u osječkoj bolnici, a potom su ga prebacili na Traumatologiju u Zagreb.

Stoga su mu iz Nexea odlučili pomoći i cijeli prihod od ulaznica s večerašnje utakmice donirati njemu. Dvorana Osnovne škole "Kralj Tomislav" u Našicama će svakako biti puna jer su ulaznice za utakmicu Europske lige protiv Skjerna (20:45) planule. Cijena jedne ulaznice bila je tek tri eura. No, mnogi su htjeli uplatiti novac iako do ulaznica ne mogu. Klub im je i to omogućio.

Dodatne ulaznice

- Poznajem Dudyja, dolazio je ranije na naše utakmice, a kad nekoga poznaješ, onda je sve još emotivnije. Osobno sam dao ideju da tiskamo dodatne ulaznice koje mogu kupiti i oni koji ne mogu doći, a žele pomoći kako bismo prikupili što više novca. Dvorana će svakako biti krcata, a to nam treba. Naravno, idemo po pobjedu za našega Dudyja - dodao je Tamše, trener Nexea.

Na gašenju požara u Osijeku sudjelovalo je više od 300 dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca, a trojica su ozlijeđena. Najteže je, međutim, prošao Gajski koji je zadobio opekline na više od 30 posto tijela.

Ozlijeđeni vatrogasac i dalje je na jedinici intenzivnog liječenja u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju, a liječnici i drugo medicinsko osoblje u svakom trenutku ulažu maksimalne napore da njegov oporavak bude što uspješniji. Svakodnevno ga previjaju i trude se da mu budu i psihička podrška, s obzirom da ozlijeđenog vatrogasca čeka još operativnih zahvata u narednim danima i tjednima. Generalno se psihički dobro drži, doznajemo u bolnici, a fizički oporavak ide svojim tijekom s obzirom na stupanj opeklina i oštećenje kože.

Humanitarnim potezom Nexea oduševljeni su i kolege ozlijeđenog vatrogasca u JVP-u Našice.

- Kada smo čuli što rukometaši planiraju, to je jedna lijepa gesta koja je i nas iznenadila. Ovime su pokazali da drže do nas vatrogasaca i da pomažu onima kojima je to najpotrebnije, u ovom slučaju Marijanu. On će vidjeti da nije ostavljen i da nije sam. Mi smo svi uz njega - rekao je zapovjednik JVP-a našice Danijel Matković.

Istaknuo je kako svi vatrogasci vole Nexe.

- Divni su to dečki, u biti to su naši igrači. To je naš klub za kojeg zdužno navijamo. Možda je među nama Marijan ipak njihov najveći fan pa je odluka da mu pomognu time što će prihod od ulaznica dati njemu i njegovoj obitelj puno veća - kazao je Matković i dodao da se redovito čuju s ozlijeđenim Marijanom.

'Dobro se drži'

- Vidimo se video vezom, u posjeti još nismo bili jer su one zbog viroza trenutno zabranjene. U stalnom smo kontaktu s njegovom suprugom i ostalim članovima obitelji. Uvijek smo im na raspolaganju za sve što im treba. Uvijek je netko od naših dečki slobodan da ih kombijem odveze u Zagreb. On se dobro drži i uvjeren je u svoj oporavak. Marijan je čuo za to što su dečki iz RK Nexe odlučili. Jako ga je to ganulo, to su njegovi dečki koje vjerno prati na svim njihovim utakmicama - dodao je zapovjednik.

Zdušno će rukometaše Nexea pratiti i ostali vatrogasci koji će zauzeti cijelu jednu tribinu.

- Navijat ćemo za Nexe za koje navijaju cijele Našice i pa i šire. Naše navijanje će biti još jače jer ćemo to učintii i za Marijana. On i njegov oporavak su nam stalno u mislima. On je i sam sudjelovao u brojnim humanitarnim akcijama i to ja najmanje što možemo učiniti za njega - zaključio je zapovjednik Matković.

Danci su stari Nexeovi poznanici, prošle sezone u obje utakmice Našičani su pobijedili golom razlike.

- Potpisujem da tako bude i treći put, a da ja opet izgubim dosta živaca! Znam da će dvorana biti krcata, to nam i treba. Skjern je jedna od najboljih momčadi u Danskoj, znate što to znači. Moj bivši igrač Miha Žvižej, koji se oženio i živi u Danskoj, slao mi je materijale s njihovih utakmica. Isti su skoro kao prošle sezone, isti trener, brzi su na okidaču. Vidim kod svojih igrača da je pozitivna nervoza, to je dobar znak. Odigrali smo dosad šest prvenstvenih utakmica, ja sam perfekcionist pa bih htio da bude sve bez greške, bez promašenog šuta, ali nismo roboti i to nije moguće.

Nexe je prošle sezone igrao četvrtfinale Europske lige, pretprošle na Final Fouru, je li moguće to ponoviti?

- Napravili smo čudo kad smo došli na Final Four, a u mojoj prvoj sezoni dogurali smo i do osmine finala. Skjern i mi smo po rejtingu favoriti skupine, ali respektiram i Bragu i Považsku Bystricu. Znam da će biti oscilacija, ali one negativne moramo svesti na minimum.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Našice je kao novo boravište prijavio Manuel Štrlek, Marko Bezjak koji je s Magdeburgom u lipnju osvojio Ligu prvaka, Gal Marguč koji je stigao iz Celja, Lovro Jotić... Da vam je netko rekao kada ste došli da će u Nexe dvije godine kasnije doći Štrlek, Bezjak, igrači iz Magdeburga, Veszprema, Celja...

- Vjerojatno bih malo rastegao u ušima. Našice su malen grad, ali Nexe je s uspjesima postao zanimljiv svima. Usto, nema velikog pritiska, plaće su redovne, predsjednik brine o igračima kao rijetko koji. Trenirao sam sve osim Štrleka i Cohena, kojemu misli trenutačno bježe zbog rata u njegovom Izraelu, ali kad trenira, onda je fokusiran. Ali bit će još velikih imena u Našicama, jačih. Dok sam ja ovdje, nećemo prema dolje.

Trener rukometašica Dugog Sela nedavno nam je rekao: "Želimo biti kao Nexe"...

- Evo, sad sam se naježio kada ste ovo rekli. To nam je potvrda da radimo pravi posao.

Šoštarić u Zagrebu

- Baš smo se nedavno družili u Beogradu na kojem je bio predavač. Mislim da je Zagreb dobro odabrao, ima i dobru ekipu, digao se u Ligi prvaka. Mislim da će to biti dobar spoj.

Ozljede

- Imamo problem s Račićem kojeg muči pubična kost. Cohen se vraća nakon ozljede, Manci Mičević se vraća, a i Jotić nam se priključio nakon što sam mu dao slobodnog zbg prinove.