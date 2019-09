Nezakonito ušli u RH, bježali policiji i dobili smiješnu kaznu

Talijanski ribari, koji su u srijedu ušli u teritorijalno more Republike Hrvatske i koji su se prvo oglušili kad im je službeno plovilo Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar dalo znak za zaustavljanje, napustili su Hrvatsku lakši za 45.000 kuna.

Od toga je 36 tisuća kuna kazna, a ostatak troškovi postupka.

To će bez ikakvih problema, piše portal morski.hr, otplatiti u prvom sljedećem nelegalnom ribolovu. Ribolovnu opremu im neće oduzeti jer nisu zatečeni da love u našem moru, rekla je glasnogovornica policije Ivana Grbin za spomenuti portal.

Sramota!

- Nekad su se za ovakve bahate postupke ljudi zatvarali, za bježanje policiji na izričitu zapovijed repetiralo oružje, pucalo u zrak na sljedeću, a na kontinuirano ignoriranje pucalo se u nadgrađe broda. Smatralo se to agresijom na teritorij države čiji su teritorij nelegalno prešli i uz to ignorirali upozorenja snaga reda. Ljudi su ljuti s razlogom, negoduju i smatraju sramotnom kaznu nakon što je evidentirano da ista posada čak triput u jednoj godini nezakonito ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske i prema opažanju nadležnih tijela njihov način plovidbe ukazuje na nezakonit gospodarski ribolov - piše morski.hr u članku 'Talijanski lopovi napuštaju Hrvatsku'.

Podsjećamo, talijanski ribari uhvaćeni su u srijedu kod Dugog otoka.

Pokušali su pobjeći, ali policija ih je dostigla i otpratila do luke u Zadru gdje su vrijeđali novinare i pokazivali im srednji prst. Na brodu su bili 48-godišnji zapovjednik i pet članova posade, svi državljani Italije starosti između 25 i 57 godina.

Triput ulazili na naš teritorij, neće im uzeti opremu

Utvrđeno je kako su nezakonito prešli državnu granicu, a sumnjiče ih i za nezakonito ribarenje parangalima u hrvatskom teritorijalnom moru. Istoj posadi to je treći put ove godine da nezakonito ulazi u naše teritorijalno more!

Od kraja svibnja do 19. srpnja još su dvaput nezakonito ušli u RH s tim istim brodom. Kazna koju su sad dobili obuhvaća i ta dva incidenta. Nakon što su je platili, najkraćim plovnim putem napustili su teritorij Republike Hrvatske.

Na koji će se, obzirom na smiješnu kaznu, vjerojatno vratiti.

Morski.hr objavio je nešto što je nazvao slika hrvatskog društva. Taj dio teksta, kao i fotografiju i pojašnjenje, prenosimo u cijelosti.

Lijevo je Europljanin i njegov pogled na Hrvate i Hrvatsku. Niže je slika njegovog broda koji će sutra i četvrti put baciti parangal kraj Dugog otoka. Plavi trokut u crvenom kvadratiću je pozicija njegova broda koji upravo napušta RH s uzdignutim srednjakom prema krmi. Plavi kružići su statični pristojni i pošteni Hrvati u svojim ribarskim brodovima koji i dalje ne primjećuju ništa od ovog gore navedenog.

Čim su prešli našu državnu granicu, zaustavili su se i otvorili šampanjac. Čestitajte im, jer iskreno, napravili bi ovo i vi. Vi, gospodo koji ste ovo dopustili, živjeli!

