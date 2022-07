Nezapamćene temperature mora, pomor ribe u Stobreču: 'Posljedice će biti velike'

Veće količine uginulih riba cipala isplivale su u utorak u blizini plaže u Stobreču gdje je nakon dojave stigla ribarska inspekcija kako bi obavila očevid, a pretpostavlja se da je do pomora došlo zbog povišene temperature mora i nadostatka kisika.

"Rano poslijepodne dobili smo dojavu o uginulim ribama na površini mora blizu plaže u Stobreču te smo našim brodom na to mjesto odvezli ribarske inspektore Ministarstva poljoprivrede i oni su obavili očevid," rekao je za Hinu Željko Kuštera, lučki kapetan Lučke kapetanije Split.

Po njegovim riječima ribarski inspektori su napravili zapisnik o onomu što su vidjeli. Kuštera je rekao da je komunalnom redarstvu predloženo da pokupi uginule ribe.

Prema prvim neslužbenim informacijama, na pomor riba vjerojatno je utjecala povišena temperatura morske vode što uzrokuje nedostatak kisika.

Nezapamćene temperature mora

Ovih se dana na našoj obali bilježe nezapamćene temperature mora. Nakon što je jučer na Mljetu izmjerena temperatura mora od čak 30 stupnjeva, i danas slične vrijednosti. U Dubrovniku i na Mljetu more je dosegnulo 29 stupnjeva, na Lastovu, Krku i u Splitu 28. Globalno zagrijavanje ostavlja sve veći trag i u morskom životu. Znanstvenici su zaprepašteni brzinom kojom se mijenja sastav stanovnika Jadranskog mora.

Zbog globalnog zagrijavanja znanstvenici ističu da se od 2016. pojavljuju neobične ribe i meduze koje iz toplih mora preko Sueskog kanala i Gibraltarskog prolaza dolaze u Sredozemno more te na kraju u Jadransko.

- Globalni napor je potreban za zaustavljanje rasta temperature i zraka i mora u svijetu. Ono što nam izgleda kao mala promjena, dio stupnja ili jedan stupanj to je jako velika promjena za zajednice u moru i zapanjeni smo količinom promjena, ističe prof.dr.sc. Marcelo Kovačić s Prirodoslovnog muzeja u Rijeci za HRT.

U priči o novim stanovnicima pozitivna je informacija to što Jadransko more i dalje pripada kategoriji najčišćih mora.

Lučić: More u Dubrovniku je 29 stupnjeva, to je nezabilježeno

Temperatura mora u Dubrovniku bila je 29 stupnjeva, samo dva stupnja je niža od temperature zraka, izvijestila je u središnjem Dnevniku Ivana Brailo Drnas.

- Temperatura je jedan od glavnih regulatora svih biokemijskih procesa u živim organizmima pa tako i životu u moru. Trend u svakom slučaju nije dobar. Nezabilježeni podatak do sada. Ako se ovako nastavi i ta temperatura prodre u dublje slojeve, svakako može uzrokovati stvarno velike posljedice na živi svijet, poglavito na organizme koji žive na morskom dnu. Oni su jako osjetljivi, ako dođe povišena temperatura u njihovo stanište to je njima smrt, kaže Davor Lučić s Instituta za more i priobalje, sa Sveučilišta u Dubrovniku.

U Jadran dolaze nove vrste, a uslijed toplijeg mora.

- To je opasno jer su svi ti organizmi uljezi. Sredozemno je pitomo, mirno more, bez opasnih organizama, ali od proboja Sueskog kanala i zbog klimatskih uvjeta kakvi su danas, tropske i suptropske vrste dolaze. Dolaze u ambijent koji je njihov domaći ambijent. To je takav trend zadnjih 30 godina. Pogotovo istočno Sredozemlje, odakle odlaze i u Jadransko more. Ima riba, planktonskih vrsta koje su se udomaćile, zaključio je.

