Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Sunce će u nedjelju, 28. prosinca, izmamiti osmjehe mnogima u Primorskoj Hrvatskoj, dok će se u unutrašnjosti oblaci povremeno nadvijati nad gradove, a jutro će ponegdje započeti uz maglu. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar bit će uglavnom slab do umjeren, no na istoku zemlje može zapuhati i jače, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Na Jadranu će puhati bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima, pa će dojam hladnoće biti izraženiji, osobito uz obalu i na otvorenom moru. Dnevne temperature u kopnenim krajevima ostat će skromne, između 2 i 7 stupnjeva, dok će se uz more i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije ipak osjećati blaža zima s 10 do 15 stupnjeva.

U ponedjeljak, 29. prosinca, vrijeme će biti još mirnije i ugodnije, uz obilje sunca diljem zemlje. U unutrašnjosti se samo ponegdje može pojaviti kratkotrajna jutarnja magla, koja će se brzo povući. Vjetar će oslabjeti, a na moru će se bura i sjeverac postupno smirivati i okretati na sjeverozapadnjak.

Zagreb: Građani uživaju u suncem okupanom Sljemenu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jutra će, međutim, biti hladna i prava zimska, u unutrašnjosti s temperaturama i do -7 stupnjeva, dok će se tijekom dana živa u termometru penjati na 5 do 8 stupnjeva, a uz Jadran na ugodnih 11 do 16.

Početak posljednjih dana ove godine donosi stabilno, ali postupno promjenjivije vrijeme. Ponedjeljak će još biti sunčan, uz moguću jutarnju maglu u kopnenim krajevima, dok će se u utorak na nebu pojaviti više oblaka, a na Jadranu je moguća i pokoja kap kiše.

Slavlje na špici na Silvestrovo | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

U srijedu, 31. prosinca dan će započeti mirno i sunčano, no sa sjevera će tijekom poslijepodneva stizati nova naoblaka, a prema noći raste mogućnost slabih oborina, ponajprije snijega u unutrašnjosti. Vjetar će u tim danima mijenjati smjer, a na moru će se ponovno pojačati bura, mjestimice s olujnim udarima, što će dodatno naglasiti osjećaj hladnoće.

Podaci od jučer, 27. prosinca, jasno pokazuju koliko je razlika između mora i kontinenta izražena – dok se Jadran grijao na 15 i 16 stupnjeva, u unutrašnjosti se zima pokazala u punoj snazi. Snijeg se zadržao ponajprije u Gorskom kotaru i višim predjelima, gdje ga na Puntijarki ima čak 35 centimetara, a u Delnicama 27, dok su nizine ostale tek lagano posute ili potpuno bez snježnog pokrivača.