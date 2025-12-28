Obavijesti

News

Komentari 0
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 5 min
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
73
Vesela atmosfera u centru Zagreba | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme

Sunce će u nedjelju, 28. prosinca, izmamiti osmjehe mnogima u Primorskoj Hrvatskoj, dok će se u unutrašnjosti oblaci povremeno nadvijati nad gradove, a jutro će ponegdje započeti uz maglu. Sjeverni i sjeverozapadni vjetar bit će uglavnom slab do umjeren, no na istoku zemlje može zapuhati i jače, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Građani uživaju u suncem okupanom Sljemenu Zagreb: Građani uživaju u suncem okupanom Sljemenu Zagreb: Građani uživaju u suncem okupanom Sljemenu
65
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na Jadranu će puhati bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima, pa će dojam hladnoće biti izraženiji, osobito uz obalu i na otvorenom moru. Dnevne temperature u kopnenim krajevima ostat će skromne, između 2 i 7 stupnjeva, dok će se uz more i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije ipak osjećati blaža zima s 10 do 15 stupnjeva.

SNJEŽNA IDILA U gradu maglurina, a gore... Pogledajte fotke sa Sljemena!
U gradu maglurina, a gore... Pogledajte fotke sa Sljemena!

U ponedjeljak, 29. prosinca, vrijeme će biti još mirnije i ugodnije, uz obilje sunca diljem zemlje. U unutrašnjosti se samo ponegdje može pojaviti kratkotrajna jutarnja magla, koja će se brzo povući. Vjetar će oslabjeti, a na moru će se bura i sjeverac postupno smirivati i okretati na sjeverozapadnjak.

Zagreb: Građani uživaju u suncem okupanom Sljemenu
Zagreb: Građani uživaju u suncem okupanom Sljemenu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jutra će, međutim, biti hladna i prava zimska, u unutrašnjosti s temperaturama i do -7 stupnjeva, dok će se tijekom dana živa u termometru penjati na 5 do 8 stupnjeva, a uz Jadran na ugodnih 11 do 16.

ZRAČNI PROBLEM PARALIZIRAN FOTO Snažna snježna oluja pogodila je New York. Otkazano stotine letova: 'Ostanite kući'
FOTO Snažna snježna oluja pogodila je New York. Otkazano stotine letova: 'Ostanite kući'

Početak posljednjih dana ove godine donosi stabilno, ali postupno promjenjivije vrijeme. Ponedjeljak će još biti sunčan, uz moguću jutarnju maglu u kopnenim krajevima, dok će se u utorak na nebu pojaviti više oblaka, a na Jadranu je moguća i pokoja kap kiše.

Slavlje na špici na Silvestrovo
Slavlje na špici na Silvestrovo | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

U srijedu, 31. prosinca dan će započeti mirno i sunčano, no sa sjevera će tijekom poslijepodneva stizati nova naoblaka, a prema noći raste mogućnost slabih oborina, ponajprije snijega u unutrašnjosti. Vjetar će u tim danima mijenjati smjer, a na moru će se ponovno pojačati bura, mjestimice s olujnim udarima, što će dodatno naglasiti osjećaj hladnoće.

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA Idete na doček Nove na neki od trgova? Evo kakva je prognoza!
Idete na doček Nove na neki od trgova? Evo kakva je prognoza!

Podaci od jučer, 27. prosinca, jasno pokazuju koliko je razlika između mora i kontinenta izražena – dok se Jadran grijao na 15 i 16 stupnjeva, u unutrašnjosti se zima pokazala u punoj snazi. Snijeg se zadržao ponajprije u Gorskom kotaru i višim predjelima, gdje ga na Puntijarki ima čak 35 centimetara, a u Delnicama 27, dok su nizine ostale tek lagano posute ili potpuno bez snježnog pokrivača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile
BOGATI I MOĆNI SLOVENAC

Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile

Joc Pečečnik je jedan od najbogatijih Slovenaca. Prodao je biznis s aparatima za igre, već je posudio Todorićima milijun eura. Njegov Elektronček investira pored Opatije, a s Gazdom ga veže i izvor vode...
Alina (32) je odrasla u SOS selu: Svima sam sve oprostila i onda stvorila vlastitu obitelj...
VELIKO SRCE VALPOVA

Alina (32) je odrasla u SOS selu: Svima sam sve oprostila i onda stvorila vlastitu obitelj...

Alina Grofelnik (32) živjela je u disfunkcionalnoj obitelji pa je s osam godina završila u SOS Dječjem selu Ladimirevci. Danas je majka dvoje djece, sretna supruga te i sama radi u SOS selu i vraća im svu ljubav

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025