Neželjene fotografije, 2. dio: Najokrutnija fotka Josipa Broza i Jure Francetić slikan na samrti

Naše su predodžbe Drugog svjetskog rata često klišejizirane, utemeljene su na određenom fondu kanonskih fotografija, čija je optika, ne samo tehnički, crno-bijela. Radovi koje objavljuje Express u tom su smislu atipični. Premda crno-bijele, ove slike unose životni kolorit u tu viziju prošlosti. Na njima vidimo Juru Kaštelana, našeg čuvenog pjesnika, koji izgleda kao kombinacija francuske filmske zvijezde Gerarda Phillipea i filozofa Alberta Camusa. Prva asocijacija je - egzistencijalist! Kaštelan je, kao istaknuti komunist i partizan, s Bonaventurom Dudom uređivao Bibliju (iako se to “nije smjelo”). I u ratna vremena ljudi su držali do izgleda, da ne kažemo mode. Posebno je do imidža držao Josip Broz, kojega - kako svjedoči Đilas - ni na najtežim šumskim logorovanjima nitko nije vidio neuredna ili neobrijana. Svi koji su ga upoznali svjedoče čudnom fenomenu: vele da je njegovo lice imalo tu osobinu da iz najveće blagosti i topline prijeđe u formu tvrde odlučnosti, kao da je riječ o dvije osobe. Ovdje ga vidimo u obiteljskoj atmosferi, ali i na seriji portreta iz kojih isijava neuobičajena tvrdoća, možda čak okrutnost. Tito takve portrete nije volio, bio je sretniji ako ga podanici vole, nego ako ga se boje.