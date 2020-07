Meteorolozi: Bit će oluja, tuče, kiše i poplava diljem Hrvatske

Hrvatski meteorolozi su za danas najavili veliku promjenu vremena zbog koje su izdana brojna upozorenja, uključujući i crveni meteoalarm...

<p>Vrhunac nestabilnog razdoblja bit će u drugom dijelu petka i u subotu prije podne, kada u većini Hrvatske slijedi razmjerno brza i žestoka promjena vremena zbog koje su meteorolozi DHMZ-a objavili brojna upozorenja, najavio je glavni<a href="https://vijesti.hrt.hr/637661/crveni-stupanj-opasnosti-zbog-najavljenog-nevremena" target="_blank"> HRT-ov </a>meteorolog Zoran Vakula.<br/> <br/> Budući da se dodatno povećala ionako velika vjerojatnost za olujno nevrijeme s često obilnom kišom i grmljavinom, mjestimice i tučom te bujičnim poplavama, meteorolozi DHMZ-a podignuli su za danas poslijepodne i navečer stupanj opasnosti na crveni - najviši mogući u središnjoj Hrvatskoj, a lokalno nevrijeme s obilnom kišom moguće je i u većini unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.</p><p><br/> <br/> Preporučuje se poduzimanje mjera samozaštite i odgoda putovanja koja nisu od iznimne važnosti jer postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra te oštećenja imovine i drveća, a mogući su prekidi u prometu i opskrbi energijom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><strong>Sjeverna i središnja Hrvatska pod najjačim su upozorenjem</strong></p><p>Za sjevernu i središnju Hrvatsku se prognozira obilna kiša uz izražene pljuskove te grmljavinsko nevrijeme, a moguće su i bujične poplave.</p><p>Istra i sjeverna Dalmacija su pod narančastim meteoalarmom, i to zbog obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Usto je moguća tuča, ali i bujične poplave.</p><p>Središnja i južna Dalmacija su pod žutim meteoalarmom zbog izraženih pljuskova, a pod žutima alarmom su i otoci duž obale te Kvarner i Kvarnerić kao i zapadna obala Istre i to zbog jakog vjetra do 75 km/h.</p><p> </p>