Ni jedan nije jednostavan: Četiri scenarija za borbu s koronom

Najgore što se Hrvatskoj može dogoditi jest da na jesen bukne broj oboljelih, da veći dio zdravstvenih djelatnika oboli i da nam 800 respiratora ne bude dovoljno za najteže slučajeve

<p>Opet smo jučer premašili broj od 300 zaraženih, a dok se zdravstveni djelatnici bore da stignu u što kraćem roku testirati i obraditi pacijente, u Nacionalnom stožeru rade na planovima za jesen s koronom. </p><p>Ministar <strong>Vili Beroš</strong> već je rekao kako su razradili sve planove, no javno ih još ne komuniciraju. Smatra kako smo na početku pandemije u Hrvatskoj pokazali da se znamo i možemo nositi s izvanrednim situacijama.</p><p>- Sad imamo određeno iskustvo iz trećeg i četvrtog mjeseca te naravno da pripremamo zdravstveni sustav, ali i sve ostale sustave na moguća događanja u jesen. Nemoguće je predvidjeti što će biti, vidjeli ste da se unatoč svojim masivnostima zdravstveni sustav Republike Hrvatske mogao brzo prilagoditi kako nastupu COVID-19, tako isto i opuštanju mjera, odnosno prilagodbi na novo normalno. U tome smo uspjeli i vjerujem da ćemo biti spremni za jesen jer imamo izrađene sve planove - rekao je ministar Beroš za medije sredinom ovoga mjeseca. </p><p>Unatoč scenarijima, najvažnija će u svakom trenutku biti trenutačna epidemiološka situacija na temelju koje će se donositi odluke kao i do sada. U travnju se kao najgori scenarij spominjao 2800 zaraženih, od čega 565 teških slučajeva. Do danas smo imali 9192 zaraženih, a u bolnici su trenutačno 194 pacijenta i 13 na respiratoru. </p><p>Najgore što se Hrvatskoj može dogoditi jest da na jesen bukne broj oboljelih, da veći dio zdravstvenih djelatnika oboli i da nam 800 respiratora ne bude dovoljno za najteže slučajeve. Nitko to ne želi ni pomisliti i Stožer zato radi pripreme kako do toga ne bi došlo. Bez cjepiva nema ni sigurne brze obrane od korone. </p><p>I dalje se čekaju zadnje faze ispitivanja cjepiva. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić vjeruje da cjepiva neće biti prije proljeća 2021., a do sada ih je šest od barem 130 ušlo u završnu fazu testiranja. Veća je vjerojatnost da pojedinci vjeruju u neku od tih zavjera. </p><p>A dok nema cjepiva, nema ni problema s nagovaranjem ljudi da ga prime. U međuvremenu mnogi se i dalje nadaju da će se steći imunitet krda, kakav je izgleda stekao brazilski grad Manaus. Ondje je od 1,8 milijuna ljudi od korone umrlo njih 3300. </p><p>Danas im je smrtnost gotovo na nuli, a nisu primjenjivali nikakve mjere. Njihov gradonačelnik Virgilio Neto rekao je da je njegov grad proživio scene iz horor filma, a da je stanje - katastrofalno.</p>