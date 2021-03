Trener Dinama Zoran Mamić podnio je danas ostavku nakon odluke Vrhovnog suda koji je njemu potvrdio presudu od četiri godine i osam mjeseci zatvora, a Zdravku Mamiću presudu od šest i pol godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda nakon žalbi presuda u slučaju Dinamo većim je dijelom postala pravomoćna.

- Odlukom Vrhovnog suda pravomoćna je osuda za četvoricu optuženika i tri događaja. Za dvojicu optuženika (prvi i treći) zbog ukinutog dijela prvostupanjska je presuda preinačena u odluci o kazni - navodi se u odluci suda.

U suđenju koje je započelo u travnju 2017. u Osijeku isplivali su brojni detalji o funkcioniranju Dinama pa je tako 2017. svjedočio i Luka Modrić koji je govorio o svom transferu iz Dinama u Tottenham. Na pitanje o visini odštete koju je engleski klub platio Dinamu, Modrić je rekao da je transfer iznosio 21 ili 23 milijuna eura te da je temeljem aneksa podijelio odštetu s Dinamom u omjeru 50-50.

'Ne sjećam se...'

- Došao sam u Dinamo s 14 godina i bio sam do svoje 22. godine. U međuvremenu sam bio dvaput na posudbi, u Zrinskom iz Mostara i Interu Zaprešiću. Iz Dinama sam prešao u Tottenham. Mislim da je Dinamo za moj prelazak u taj klub dobio 21 ili 23 milijuna eura, ako se ne varam. Dio tog novca je isplaćen i meni, temeljem aneksa kojeg sam potpisao s Dinamom o podjeli tog transfera 50:50. Dogovarao sam tu podjelu s gospodinom Mamićem, ne sjećam se da sam i s kime drugim o tome razgovarao. Anekse ugovora, pa tako i o podjeli transfernog obeštećenja, potpisivao sam svaki put kada bih produživao profesionalni ugovor s Dinamom, a mislim da sam ga dva puta produživao - rekao je Modrić.

Modrić je rekao i da je o potpisivanju ugovora razgovarao sa Zdravkom Mamićem i da bi ugovor dobio svaki puta kada ga je potpisao.

Prvi profesionalni ugovor s Dinamom potpisao je, nastavio je, kada se vratio s posudbe iz Mostara, "negdje 2003. ili 2004.".

- Bio sam potom opet posuđen u Inter Zaprešić na pola godine. Nisam imao menadžera kod potpisivanja prvog ugovora. Bili su samo roditelji - nastavio je.

Prvi aneks 2008. ili 2004.?

- Prvi aneks kojim mi pripada pravo na dio od transfernog obeštećenja potpisao sam kada i prvi ugovor s Dinamom - kazao je Modrić u svjedočenju.

Tužitelj Tonči Petković predočio je Modriću aneks ugovora od 10.07.2004.

- Da, ja sam ga potpisao. Mislim da sam ga potpisao kad sam odlazio iz Dinama 2008. godine – rekao je na to svjedok Modrić.

- Možete onda objasniti kako to da se na njemu nalazi datum 10. srpnja 2004. - upitao je tužitelj.

- Zato što kad sam odlazio iz Dinama, po ugovoru iz ranijeg aneksa, novac iz transfera trebao je ići u inozemstvo, ali ja sam inzistirao da ne želim da dajem novac u inozemstvo, već želim da ide u Hrvatsku – odgovorio je.

Novac je trebao ići, dodao je, njemu. Nije tada, kazao je, imao otvoren račun u inozemstvu, nego ga je trebao otvoriti kada do transfera dođe.

- Aneks je, rekli ste, ponovno potpisan 2008., je li Vam poznato što je bilo s originalnim, prvim aneksom ugovora iz 2004. - pitao je dalje Petković.

- Ne mogu se sjetiti što je s njim bilo – rekao je.

- Jeste li potpisivali još koji aneks ugovora o transfernom obeštećenju? - zanimalo je tužitelja.

- Dva puta je, gospodine predsjedniče, rekao da je potpisao dva ugovora o profesionalnom igranju i dva pripadajuća aneksa - reagirao je Zdravko Mamić.

Tonči Petković predočava Modriću aneks od 15. svibnja 2005., Modrić je na njemu prepoznao svoj potpis.

- Mislim da je on potpisan kada i profesionalni ugovor. Mislim da je njime bila predviđena isplata transfernog obeštećenja koja je pripala meni, kao što je bilo potpisano i onim drugim aneksom ugovora, a koji je zamijenjen ugovorom iz 2008. - pojasnio je.

Mamić sucu: Meni visi 10 godina; Sudac: Znam ja što vama visi

- Rekao je da je potpisao dva profesionalna ugovora i dva aneksa - započeo je ponovno Zdravko Mamić.

- Još jednom se ustanite, a da niste dobili riječ, kaznit ću vas novčano. Ometate raspravu, zbunjujete svjedoka, pravite nered - upozorio je Mamića sudac Darko Krušlin.

- Ne zbunjujem ga ja, nego tužitelj. Meni visi 10 godina zatvora - nastavio je Mamić.

- Ja znam da vam visi što god visi, ali ne možete tako postupati - rekao je sudac Krušlin.

Sudac je, potom, pokušao rezimirati: 'Prvi aneks iz 2004. i drugi iz 2005. a kasnije ste 2008. potpisali, kod odlaska, ponovno taj aneks ugovora, s tim da je ostao datum iz 2004. Pitanje je jeste li radili još koju izmjenu aneksa?'

- Gospodine sudac, ni mi više ne razumijemo što se pita. Zbunilo se svjedoka - ubacila se i Mamićeva odvjetnica Jadranka Sloković.

Tužitelj je tada predočio Modriću njegov iskaz iz istrage, u kojem stoji: 'U više navrata ja sam razgovarao sa Zdravkom Mamićem vezano uz moj transfer iz Dinama u neki europski klub, meni je Zdravko Mamić u nekoliko navrata tijekom tih razgovora obećao da ću dobiti određeni iznos od transfera, time da nikad nije spominjao o kojem se točno iznosu radi. Iako je Zdravko Mamić meni obećao dio novca, to nikada mi nismo stavili u pisanu formu, već je sve bilo temeljem usmenog dogovora između mene i Zdravka Mamića'.

- Vezano za tu formu dogovora, ja sam pri tome mislio na naš građanski ugovor koji sam imao zaključen s Mamićem, a koji je regulirao pitanje te raspodjele. Nisam mislio na aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja između mene i Dinama jer sam ja taj transfer ugovora imao. U to vrijeme, kad sam o tome razgovarao s Mamićem, nije postojao pismeni ugovor o tom pitanju između mene i Mamića - kazao je Modrić.

Tužitelj je nakon toga predočio još jedan dio iz Modrićevog iskaza, i kojem stoji: 'Nakon što sam već igrao za Tottenham, koliko se sjećam, sačinjen je aneks profesionalnog ugovora između mene i Dinama, po kojemu meni pripada 50 posto transfera. Mamić mi je tada objasnio da je nužno da ja potpišem taj aneks, kako bih mogao dobiti dio novca od transfera u Tottenham'.

No, Modrić sada tvrdi da to nikada nije rekao.

- Kazao sam da se ne mogu sjetiti kad je to napravljeno. Razgovarali smo nakon transfera jedino o našoj rastavi, da on nema nikakvih potraživanja prema meni, da razriješim taj građansko-pravni odnos između mene i Mamića – rekao je na to Modrić.

Modrić je naveo kako je građanski ugovor s Mamićem potpisao kada je došao u Dinamo. Najprije s agencijom, a nakon punoljetnosti s Mamićem.

'Zdravko je htio da im novac predajem na ruke'

- Nakon što Tottenham uplati Dinamu dio transfera, polovica toga iznosa sjela bi na moj privatni račun. Sukladno građanskom ugovoru, slijedile su isplate Mamiću. Podizao sam novac i u poslovnici Hypo banke predavao ga Zoranu Mamiću ili Zdravkovom sinu Mariju – opisao je igrač princip.

Na upit zašto nije uplaćivao novac na račun, rekao je: 'Tako je htio Zdravko Mamić'.

- Nakon što sam isplatio što sam trebao, raskinuli smo naš građanski ugovor – dodao je.

Tužitelj je tada predočio Modriću ugovor iz spisa, odnosno raskid građanskog ugovora.

- Je li to taj ugovor? - zapitao je tužitelj.

- Pretpostavljam da jest, vidim da je datum 2012., kad su išle zadnje isplate – odgovorio je.

- Odluku da mi pripada pravo na 50 posto transfernog obeštećenja dogovorio sam s Dinamom, sa Zdravkom Mamićem kao predstavnikom kluba – kazao je Modrić i dodao: 'Pri odlasku u Tottenham potpisivao sam neke ugovore o raskidu ugovora kako bi mogao dobiti ispisnicu iz kluba'.

Mamić: Još nitko nije rekao niti jednu rečenicu na našu štetu. Ovo je farsa

Nakon svjedočenja Modrića, novinarima se ispred suda obrato Zdravko Mamić.

- Modrić je pričao vrlo temeljito o našem odnosu, pričao je o građanskom ugovoru između mene i njega, pričao je o tome da sam ulagao u njega, investirao, kupio mu opremu i automobil. Ovdje je ispitano 68 svjedoka i svi su svjedoci optužbe, a ni jednu jedinu rečenicu još nitko nije rekao na štetu nas okrivljenika. Vidite da je to jedna velika farsa - kazao je Mamić.

Upitan je zašto mu je Modrić predavao gotovinu.

A koja je druga mogućnost, osim s računa na račun ili gotovina - kazao je Mamić.

- U građanskom ugovoru je bila klauzula da su ugovori pohranjeni i da se mogu vidjeti samo uz prisustvo jedne ili druge strane, kako se ne bi s njime manipuliralo. Imao sam dva ugovora s Modrićem, ugovor o ulaganju i ugovor o zastupanju. Prvi je potpisan kad je imao 14 godina, a drugi kad je postao punoljetan. Samo ta dva ugovora su između nas bila, a drugo su ugovori između Luke i Dinama, njih je bilo dva i dva aneksa ugovora i jedan sporazum u kojem je definiran financijski sporazum između njega i Dinama nakon odlaska u Tottenham - kazao je Mamić.

- Nema sugestije, nesugestije ili navijanja. Samo trebate pogledati spise i nema nikakvih problema. Luka je danas sve jasno rekao. Naravno da mi je lakše. Ja da sam Luka Modrić, ja bih zagrmio onog trenutka kada je Mamić završio u zatvoru. Luka je čestit čovjek i nema tog čovjeka koji bi na njega utjecao. On je htio da se sve riješi na neki gospodski, civilizirani način - kazao je Mamić.

Na pitanje oko antidatiranja aneksa ugovora Mamić drži da je riječ o čistoj manipulaciji.

- Luka ništa ne spori, na svim ugovorima je Lukin potopis, on je rekao da imali smo dogovor i mi smo to potpisali. Ja pitam javnost zašto ste to sve spori. Vi mediji bi trebali donositi sud. Vi ste korektivi svega. Na prvu raspravu sam donio 100 ugovora između igrača i Dinama. Znate šta je u njima zajedničk? To da su igrači dobivali novac u inozemstvo i da nitko nije platio lipu poreza u Hrvatskoj. I kada je Mamić odlučio da se to promjeni i da Lovren i Modrić plate porez u Hrvatskoj, to vama nije drago - kazao je Mamić.

- Ne znam šta bi trebalo. Bio sam investitor dok nisam bio u Dinamu. Potpisao sam ugovore sa 100-injak dječaka i uložio u njihov razvoj. Od njih sto, nekoliko ih je uspjelo napraviti karijeru i ja sam na tome zaradio neki novac. Ne znam što je sporno. Uz to, prije mene su svi dobivali novac u inozemstvo i nitko nije plaćao porez u Hrvatskoj - ustvrdio je Mamić.

- Prelazak Kranjčara u Hajduk investirali su Frane Pašalić i Igor Štimac, i onda kad je čovjek prodan dobili su svoj dio novca od transfera. I to je potpuno normalno. A u mom slučaju nije. Stvarno ne znam. Hvala vam puno, vidimo se sutra. Ljubim vas sve - rekao je Mamić i otišao.

U srijedu će poziciju svjedoka preuzeti igrač Liverpoola Dejan Lovren.

Transferi njih dvojice iz Dinama u strane klubove predmet su, među ostalim, optužnice za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama. Tužitelji su stava kako dvojica igrača nisu imala pravo na 50 posto transfernog obeštećenja, koji im je isplaćen, a tvrde i kako je taj novac završio u rukama Mamića.

Sucu na stol gurao vrećice pune dokumentacije

Molim da uzmete ovu dokumentaciju koju sam donio jer ste rekli da je mogu priložiti" gurao je Zdravko Mamić na stol sucu Županijskog suda u Osijeku Darku Krušlinu dvije plave vrećice sa logom Dinama pune razne dokumentacije u travnju 2018. godine.

Sudac mu je objašnjavao da to nije pravna procedura kojom se zaprima dodatno predložena dokumentacija i gurao mu je nazad vrećice, što je iznerviralo Mamića.

Na iznošenju obrane sud je odbio prijedlog Zdravka Mamića da saslušaju njegova četiri predložena svjedoka, Ivu Mijoča s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, stručnjaka iz područja financijskog računovodstva, poreznog savjetnika Ivana Čevizovića revizoricu Sanju Đak te Ninoslava Ljubojevića, bivšeg predsjednika Županijskog suda u Osijeku, uz obrazloženje da se te iskaze smatra nebitnima za slučaj.

Pernar: Nisam bio pod pritiskom Mamića

Prvi je svoju obranu iznio Milan Pernar koji je odmah na početku rekao kako se ne osjeća krivim za ono što mu se stavlja na teret.

- Točno je da sam tijekom 2012. provodio porezni nadzor na Zoranom Mamićem i u zapisniku napisao da on nema nesrazmjer imovine. Moji nadređeni potpisali su taj zapisnik. Tvrdim da nisam bio pod pritiskom Mamića niti sam za to primio ikakvo mito. Znali smo se čuti povremeno kada me znao zamoliti da mu provjerim neku informaciju i susreli smo se par puta u mom uredu. Nije istinita tvrdnja voditeljice porezne isposave da sam samoincijativno uzeo u rad predmet Zorana Mamića nakon presude Upravnog suda. Tada sam bio jedini inspektor koji je imao ovlasti raditi taj posao - kazao je između ostalog Pernar.

'Svi gledaju koliko je Mamić zaradio, ali ne i koliko je popušio'

Potom je obranu iznio Zdravko Mamić. Ona je trajala gotovo sat vremena i u njoj je Mamić uglavnom optužio USKOK da protiv njega vodi politički montiran proces.

- Optužnica je obični politički pamflet. Ostajem pri svom prvom iskazu kojega sam dao. Vjerovao sam u pravdu čak i kada su mi iz raznih ambasada nudili bijeg. Na ovom predmetu radi neovlašteni tužitelj Sven Mišković i to zna 99 posto ljudi iz pravosudnih krugova. Navodi se da sam oštetio Dinamo. Kako? Putem koga? Ako sam ovo učinio sa Modrićem i Lovrenom, pa i oni bi trebali biti ovdje, ako govorimo o pravu i pravdi. Jedne nedjelje u 22.15 Modrić ide na saslušanje u USKOK i to sa svojim odvjetnikom Davorom Radićem. Toga nema u spisu. To je, znači, falsifikat i podmetanje. I onda se toga Radića koristi da bi se podigla optužnica protiv Modrića. Iz sudske prakse je nemoguće voditi postupak u postupku i jedino je važno što se vodi pred ovim vijećem. Modrić, Lovren i ostali svjedoci ovdje su morali govoriti istinu, a ono u USKOK-u možete zataknuti za šešir. Kaže optužnica da je pozajmica drugi dohodak, a mi imamo rješenje Ministarstva koje kaže da nije. Ponosan sam na to da je Dinamo mogao svojim zaposlenicima davati pozajmice uz kamatu od 4 posto. Zato me radnici i vole. Ukupno sam dao 54 milijuna pozajmica i umjesto da svi budemo sretni i zadovoljni, dobijemo kazneno djelo. Svi danas gledaju koliko je Mamić zaradio, a ne gledaju koliko je popušio. Sa Modrićem i njegovim roditeljima potpisao sam ugovore o ulaganju i zastupanju, Uložio sam u njega, dao mu novac da kupi auto. U svakog sam svog igrača uložio 100.000 maraka. Lovrena sam upoznao kao malog izbjeglicu iz BiH. Ispregovarao sam ugovor i aneks sa njegovom mamom, najtežim pregovaračem u povijesti, žena zmaj. Skoro me je istukla. Dogovorili smo da novac ide u Hrvatsku, ne u inozemstvo. Imam popis svih igrača koji su prije mog dolaska u Dinamo imali ugovore o podjeli transfera s klubom. Ja sam uveo pravilo da većina novca ostane u klubu. Što je zajedničko tim igračima? Oni su svi famozni velikani koji su dobili novac u inozemstvu i nikad Hrvatskoj nisu platili ni kunu poreza. A ja sam oštetio Dinamo jer sam donio 300 milijuna eura i jer smo platili 20 milijuna kuna poreza i prireza. Kako sam ja to oštetio Dinamo? I tko je uostalom vlasnik Dinama? Članovi, skupština od 80 ljudi koja donosi sve odluke. Imam prepisku iz koje je vidljivo da su na predsjedništvu SDP-a donijeli odluku o progonu 100 podupiratelja HDZ-a među kojima sam i ja - govorio je neprestano sat vremena Zdravko Mamić osvrnuvši se na gotovo sve točke optužnice i puno detaljnije.

Kao i ostali optuženici nije htio odgovarati na pitanja tužitelja jer im ne želi, na taj način, 'dati legitimitet'. Mamić se odmah na početku svog iskaza ispričao sucu što je u rujnu protekle godine, na raspravi napravio incident, nakon čega je izbačen iz sudnice i bilo mu je zabranjeno sudjelovati na daljnjim raspravama.

I Damir Vrbanović, na kojega se zapravo odnosi većina iznešenih dokaza i dokumenata, izjavio je kako se ne osjeća krivim.

- Zlonamjerna je teza da je s Lovrenom potpisan aneks ugovora samo da bi on mogao posuditi novac Zorau. Nismo falsificirali dokument. On iz 2009. je imao isti sadržaj kao onaj iz 2007. s tom razlikom da se novac isplačuje u Hrvatskoj a ne inozemstvu. Zašto je posudio novac Zoranu? Valjda zato što mu je prijatelj. Novac je Dejanu vraćen. NK Dinamo izdao je priopćenje da sam ja radio sve kako treba i u interesu kluba. Ja bih sve te ugovore i danas opet potpisao jer su iz njih proizašli fenomenalni poslovi. Osim toga ako smo svi mi dio nekakve zločinačke organizacije koju čini 200-tinjak ljudi iz kluba, pa zašto smo onda mi tu, gdje su igrači koji bi bili bitan element ove nazovi prevare, gdje su članovi uprave - kazao je Vrbanović nazvavši optužnicu USKOK-a znanstvenom fantastikom.

Zoran Mamić kasnio je na sud uz opravdanje pa je saslušan posljednji.

- Ne smatram se krivim i ostajem kod svog iskaza USKOK-u. Istina je da sam dobio pozajmicu od Dinama od 24 milijuna kuna sa 4 posto kamata. Platio sam kamate i smatram da je Dinamo na tome zaradio. Ostatak novca posudio sam od Lovrena i vratio sam mu ga u nekoliko navrata. Aneksi su potpisani sa Lovrenom i Modrićem i to smo učinili da ih zadržimo u klubu jer su tada bili traženi igrači a i to je uobičajena praksa u svim svjetskim klubovima. Niti jedan klub nije u 100 posto vlasništvu igrača, tek sa nekih 30-50 posto, ostalo su vlasnici manageri i investicijski fondovi - kazao je Zoran Mamić koji također nije htio odgovarati na pitanja tužitelja.