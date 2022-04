Nigdje bez nuklearnog kofera: Putin ga je nosio i na sahranu

Ruski predsjednik Vladimir Putin nikud ne ide bez nuklearnog kofera, pa čak ni na sahranu. Naime, pojavio se na sahrani Vladimira Žirinovskog, a samo zbog njega crkva je bila ispražnjena.

Uz Putina su bili i njegovi tjelohranitelji, a svima je za oko zapeo crni kofer kojeg je uz sebe imao jedan od tjelohranitelja.

Navodno se radi o nuklearnom koferu koji je uvijek uz Putina, točnije nose ga ljudi iz njegovoj najužeg kruga povjerenja.

Postoje tri identična nuklearna kofera

No, to nije jedini kofer, prema pisanju medija, postoje tri identična koja nose službenici Rusije. Putinov je njemu uvijek pri ruci, no nije poznato kod koga su druga dva.

U aktovci se nalazi prekidač bijele boje, prenose ruski mediji.

Radi se o odašiljaču koji emitira poruke o lansiranju nuklearnog oružja koje je u pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Da bi poruka bila poslana i primljena te krenulo lansiranje, potrebno je da signal stigne iz sva tri odašiljača koja se nalaze kod troje različitih ljudi.

Kofer je pod nadzorom cijeli dan, a otvara se uz pomoć tajne šifre.

Sustav je povezan s pojedincima i agencijama koje sudjeluju u kontroli Strateških nuklearnih snaga.

Kofer postoji još od osamdesetih godina, a prvi put je u javnost predstavljen 2019. godine, no tada se prikazala tek unutrašnjost bez tehničkih funkcionalnosti.

