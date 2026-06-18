Na sličan način razmišljanja naišli smo i u nekim drugim sportskim savezima kojima smo slali upite, dok su drugi bili mnogo otvoreniji...
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Nije bitno je li nešto nezakonito nego je li procurilo u medije!
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Nevjerojatan potez glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora ponajbolje pokazuje kakav odnos prema javnom novcu imaju neki u hrvatskom sportu. Ali pokazuje i samovolju koja se na tim položajima može koristiti za zlouporabe.
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