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Nije bitno je li nešto nezakonito nego je li procurilo u medije!

Piše Ivan Pandžić,
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Nije bitno je li nešto nezakonito nego je li procurilo u medije!
Zagreb: Izbor najboljih sportaša godine Sportskih novosti | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na sličan način razmišljanja naišli smo i u nekim drugim sportskim savezima kojima smo slali upite, dok su drugi bili mnogo otvoreniji...

Nevjerojatan potez glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora ponajbolje pokazuje kakav odnos prema javnom novcu imaju neki u hrvatskom sportu. Ali pokazuje i samovolju koja se na tim položajima može koristiti za zlouporabe.

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Komentari 3
DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!
TRAGEDIJA KRAJ SPLITA

DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!

Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, rekli su iz policije...
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NEVRIJEME U ZAGREBU

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Za zagrebačku i karlovačku regiju u srijedu je bio upaljen žuti meteoalarm zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, najavio je DHMZ. Navijači na Trgu bana Josipa Jelačića spremni su za utakmicu Hrvatske i Engleske. Vjetar je na Trgu sve porušio, a morali su prekinuti i glazbu zbog kiše.
Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže
OBJAVILA POLICIJA

Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj, svi ga traže

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije

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