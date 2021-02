Dok je sutkinja Višnja Strinić čitala prvi dio presude Filipu Zavadlavu, dok je govorila kako je mladić došao na predio Šperuna u Splitu 's ciljem da liši života Marina Bobana i Juricu Torlaka', postalo je jasno kako u utorak neće biti izrečena najviša zatvorska kazna u RH. Zavadlav je, nepravomoćnom dakle presudom na koju se očekuju žalbe obje strane, osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora: dobio je po 15 godina za svako ubojstvo, te još dvije godine za općeopasnu radnju (jer je ispalio najmanje 37 metaka, od kojih su neka pogodila automobil s tri osobe, dakle moglo je biti još žrtava) i jednu godinu za nedozvoljeno posjedovanje automatskog oružja.

Tijekom obrazloženja presude sutkinja Strinić je elaborirala dio po dio presude. Tako je navela sve dokaze - od forenzičkih, tragova DNK na Kalašnjikovu te GSR čestica na odjeći okrivljenika, preko izjava svjedoka do snimki nadzornih kamera na kojima se prepoznaje Filip Zavadlav - na temelju kojih je nedvojbeno utvrđeno kako je upravo on pucao po Velom Varošu te subote 11. siječnja 2020. godine.

Posebno su bili sporni navodi tužiteljstva kako je trojicu ubio 'iz bezobzirne osvete'. Sudsko vijeće sastavljeno od pet članova nije se služilo s optužnicom pa su iz presude izbačeni svi elementi koji govore o likvidacijama iz osvete jer su 'osobe iz narkomanskog miljea zlostavljale njega i njegovog brata', kako je originalno navedeno u optužnici.

Županijski sud u Splitu smatra naime kako ta tvrdnja osvete nije dokazana - tužiteljstvo nije dokazalo da su baš trojica ubijenih, Boban, Torlak i Marin Ožić Paić, fizički iznuđivali i prijetili Stanislavu Zavadlavu i njegovom starijem bratu Filipu, niti je dokazano da su te osobe bile iz narkomanskog miljea. A kako to nije dokazano, tako je 'pala' optužnica za teško ubojstvo iz bezobzirne osvete, onda nema ni kazne koja je predviđena za to najteže nedjelo - Zavadlav je tako osuđen zbog tri 'obična' ubojstva. Posebno je to apostrofirao nešto kasnije njegov branitelj, odvjetnik Branko Šerić, naglasivši kako to obično ubojstvo zvuči kao da je riječ o nečem nebitnom, iako je riječ o tri života, no takav je pravni žargon...

Odmah nakon tog dijela obrazloženja, postavilo se pitanje sankcije. Sutkinja Strinić tako je navela sve olakotne i otegotne okolnosti, uz napomenu kako je 'ovaj događaj jedan od najbrutalnijih zločina, ne samo u Dalmaciji'. Filip Zavadlav je ranije osuđivan, brutalnost korištenjem automatskog oružja protiv kojeg žrtve nisu imale nikakvu šansu, odlučnost u počinjenju zločina pa i stav, jer nikad nije izrazio sućut niti kajanje zbog učinjenog, to je sve ono što je sud 'zamjerio' Zavadlavu.

Olakotnih okolnosti je pak puno manje - teške obiteljske prilike te činjenica da je bio bitno smanjeno ubrojiv. Što se tiče ubrojivosti, sutkinja Strinić se osvrnula na provedeno psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje stručnjaka s Vrapča - sve su obavili profesionalno i po pravilima struke, odgovorili na sva pitanja, tako da nije bilo potrebe za novim vještačenjem unatoč ustrajavanju obrane da je okrivljeni bio neubrojiv, naglasila je predsjednica sudskog vijeća.