Nije HDZ jedini kriv za sve ove afere. Krivi su i koalicijski partneri koji ga drže na vlasti

"Svi su dali svoj stav, nitko od članova parlamentarne većine nije postavljao dodatna pitanja niti javno posumnjao i tako je ta rasprava završila".

Tako je Silvano Hrelja, član vladajuće većine u Hrvatskom saboru, jutros na N1 opisao koalicijski sastanak o najnovijim aferama sa zapošljavanjem i pogodovanjem.

Nitko nije ništa pitao. Nitko nije prigovorio. Nitko nije zaprijetio. Nitko nije doveo u pitanje opstanak Vlade i svoje sudjelovanje u toj koaliciji.

I u tome leži temeljni problem ove vlasti i ove države.

Drže ljestve

Koalicijski partneri drže ovu Vladu na životu. Oni drže ovakvu stranku na vlasti. Oni održavaju ovakav sustav i podržavaju ovakav mentalitet. HDZ nije sam u svemu ovome. Netko mu pomaže, pridržava ljestve i to čini sa čvrsto zatvorenim ustima.

Hrelja, pak, kaže kako je sve to neugodno: "I njima i nama koji to slušamo, ali nekad moraju stisnuti zube, pretrpjeti sve ovo i fokusirati se na rezultate i ciljeve".

Pretrpjeti ovo? Fokusirati se na rezultate i ciljeve? Pa upravo su ovo rezultati i ciljevi ove Vlade, ovi transkripti koji pokazuju čime se ministri bave. Namještaju poslove, šalju poruke i raspituju se za svoje frendove.

Šokantne izjave

Hreljine izjave šokantne su upravo zbog činjenice da dolaze od zastupnika koji diže ruku za Plenkovićevu vladu, za njegove ministre, za njegovu administraciju, a time posredno i za sve one za čije se zdravlje raspituju ministri i glasnogovornik Vlade.

On kaže da saborski zastupnici ne mogu učiniti ništa, jer nemaju moć. "U njihovu opisu poslova i dužnosti nije da oni imaju moć nešto napraviti ili nekoga prisiliti, ti neki drugi koji imaju moć mogu na to utjecati", kazao je Hrelja.

Međutim, saborski zastupnici imaju moć smijeniti ministra, smijeniti premijera, srušiti Vladu i tako onemogućiti da se takve stvari događaju. Hreljin odgovor na to? "Ja sam u toj priči i znam da se ništa epohalno neće vrlo brzo dogoditi. I da sad imamo ostavku Vlade i nove izbore, opet bi se ova priča ponovila za šest mjeseci".

To je vrhunski politički cinizam. Gotovo na razini ruganja.

Nećemo srušiti Vladu i izazvati izbore jer bi se to isto ponovilo za šest mjeseci. Pa idemo onda držati ove na vlasti, jer ionako nema razlike.

Društvo je krivo

I taman kad je Hrelja to izjavio, dodao je i sljedeće: "Ovo društvo je kontaminirano tim načinima i zapošljavanja i utjecaja i naravno da se moramo mijenjati, od školskog sustava do vrha i to ovisi o građanima, koga će izabrati".

Građani su, dakle, krivi.

Ne samo što su birali HDZ, već i što su birali Hrelju i ostale koji drže ljestve HDZ-u. Hrelja bi mijenjao društvo, ali ne i sebe. Ne i politiku. Ne i Vladu. Ne i korumpirane ministre. Jer to ionako nema smisla. Za Hrelju, korumpirana vlada rezultat je korumpiranog društva, a nikako obrnuto. Po njemu, riba smrdi od repa, nipošto od glave.

Jer je on interesno prikopčan za tu glavu.

HDZ se neće promijeniti

Naravno da je HDZ kriv za ono što radi. Ali HDZ to ne bi radio da nema podršku koalicijskih partnera koji na sastancima nemaju pitanja jer misle da je premijer sve to uvjerljivo objasnio. Možda je sve to neugodno, ali ne toliko da se promijeni. Možda se ministri bave zapošljavanjima, ali koncentrirajmo se na ciljeve i rezultate.

Kao da korupcija, trgovanje utjecajem, pogodovanje, nepotizam, nisu rezultati rada ovakve Vlade.

HDZ se očito ne može i ne želi promijeniti. Ali postoje oni koji ga zbog toga mogu smijeniti. I natjerati da se promijeni.

Ortačka omerta

Samo to ne žele jer je njihov osobni interes ispred javnog. Hrelja i partneri ne bi napravili ono što očekuju od građana i društva. Ne bi se borili protiv korupcije u Vladi, već očekuju od birača da to naprave na biralištima.

Ali građani nisu dali većinsko povjerenje HDZ-u za sastavljanje Vlade. HDZ je pronašao ortake koji su ga doveli na vlast, drže ga na vlasti, okreću glavu i ne postavljaju pitanja.

I to je tragedija Hrvatske. Ne samo HDZ kao takav, već oni koji taj HDZ podržavaju i održavaju. Bez njih, ne bi bilo ni vladajućeg HDZ-a.

Najčitaniji članci