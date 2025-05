Nije imao šanse, a sad drži ključ Splita: 'Svi me zovu. A ja sam opušten jer ne moram nikamo'

Opušten sam, upravo iz tog razloga jer ja ne moram ići nikamo. Tko god želi sa mnom mora biti spreman na dijalog, to je jedini način na koji možemo ići naprijed. Tako da sam ja zbilja miran i mislim da je ovo za građane Splita odlična situacija. Mlad sam, normalan čovjek iz Splita, jedan od građana i neću dozvoliti da se izvodi nešto neprimjereno trenutku. Spreman sam biti ponizan, polako ući u sve i napraviti ono što je najbolje za naše građane – govori nam Franko Kelam, 27-godišnjih predstavnik Mosta na lokalnim izborima kojemu ankete nisu davale nikakvu šansu, a on danas drži ključ većine u splitskom Gradskom vijeću. Riječ je Splićaninu s klasičnim problemima jednog mladog čovjeka s neriješenim stambenim pitanjem, čovjeku koji sa suprugom i osmomjesečnim sinom živi u podstanarstvu. A kako to Kelam drži u šaci i lijeve i desne?

