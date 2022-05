Nije istina da Sveti Duh nema stručnjake za prekid trudnoće

Nakon što je Mirela Č. (39), koja nosi dijete koje nema šanse za život, istupila u javnost jer su sve bolnice u Zagrebu prvo odbile napraviti prekid trudnoće koji se mora izvesti po zakonu, javnost je doznala da bolnica Sveti Duh nema ginekologe bez priziva savjesti.

Prekid trudnoće u njenom slučaju se zakonski mora izvesti jer se radi o medicinski utvrđenom stanju djeteta zbog kojeg će se ono, ako se i rodi, roditi s teškim fizičkim stanjem, u ovom slučaju, bit će prikovano za krevet u stanju 'biljke'. No i to su male šanse, doktori su Mireli rekli da će njeno dijete najvjerojatnije umrijeti u njoj. Nisu joj rekli koje ima mogućnosti u Hrvatskoj, nisu joj rekli ni koje su opasnosti po njen život. Pozvali su se na priziv savjesti, na kojeg po Zakonu o liječništvu u ovom slučaju nemaju pravo. Zakon kaže da se na priziv savjesti mogu pozvati samo ako se to ne kosi s pravilima struke i ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili time ne ugrozi život pacijenta. A pod zdravlje spada i ono psihičko kao i mogućnost da Mirela dobije sepsu ako dijete u njoj umre. U istom članku piše da liječnik koji se poziva na priziv savijesti mora pacijenta pravodobno obavijestiti i uputiti liječniku iste struke koji obavlja zahvat. Ni to nisu napravili, samo su joj usmeno rekli da ode u Sloveniju.

Iz Svetog Duha su se jučer oglasili i rekli da, iako gospođa ima pravo na prekid trudnoće, oni nemaju stručnjake te kako za navedeni postupak nisu educirani. Ali to nije istina, odnosno, ne bi smjela biti istina. Ako i je, onda KB Sveti Duh nema specijaliste ginekologe, iako ih je na njihovim stranicama čak 12, ne bi smjela imati odjel ginekologije niti bi smjeli primati na specijalizaciju nove liječnike. A specijalizaciju jednog ginekologa porezni obveznici plaćaju 600.000 kuna.

No iz te bolnice kažu da imaju i specijaliste ginekologije i ginekologe na specijalizaciji. Prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju ginekologa, na specijalizaciji uče i izvoditi prekid trudnoće. Dapače, vrednuju se posebno znanje o prekidu trudnoće u prvom i drugom tromjesečju u posebnoj tablici koju dobije svaki specijalizant i ako ju ne ispuni, ne može dobiti status specijalista ginekologije niti samostalno raditi.

Drugo tromjesečje traje od 16. do 27. tjedna trudnoće i u slučaju prekida se računa od začeća, a ne kraja menstruacije. Gospođa Mirela je u Sveti Duh po hitnom postupku došla u 25. tjednu trudnoće, pa svi zaposleni specijalisti ginekologije moraju biti stručni za ovaj zahvat. Inače je upitno kako su uopće završili specijalizaciju, postali ginekolozi i dobili posao u gradskoj bolnici.

Prema Pravilniku, od budućih ginekolog se očekuje da na specijalizaciji steknu:

- Opsežno znanje gametogeneze i oplodnje, organogeneze i razvoja embrija sa svim organskim sustavima, razvoja placente, plodovih ovoja i plodove vode te strukturalnih promjena u novorođenčeta. Detaljno znanje o češćim fetalnim malformacijama

- osnovne principe dijagnostike ultrazvukom te naučiti koristiti ultrazvučnu dijagnostiku u fetalnoj medicini i ginekologiji

- detaljno znanje o metodama otkrivanja, praćenja i liječenja patoloških trudnoća

- opsežno znanje svim aspektima komplicirane trudnoće, poroda i babinja te njihovom vođenju. Opsežno znanje o fetalnim i neonatalnim bolestima, reanimaciji i principima liječenja novorođenčeta

- opsežno znanje svih osnovnih ginekoloških kirurških zahvata, uključujući kirurgiju dojke. Opsežno znanje o kirurškim komplikacijama i principima postoperativne njege. Detaljno znanje o složenijim kirurškim zahvatima u ginekologiji i opstetriciji

- opsežno znanje o svim metodama kontracepcije i sterilizacije te o reproduktivnoj fiziologiji muškaraca i žena, o raspoloživim metodama hitne kontracepcije, pridruženim koristima, rizicima i kontraindikacijama, uvođenju IUD-a, subdermalnim implantatima te pravnim aspektima sterilizacije i induciranog pobačaja. Inducirani pobačaj Opsežno znanje o svim metodama i komplikacijama kirurškog i medikamentoznog prekida trudnoće

- opsežno znanje o svim aspektima komplicirane trudnoće, poroda i babinja te njihovom vođenju. Opsežno znanje o fetalnim i neonatalnim bolestima, reanimaciji i principima liječenja novorođenčeta

Prema istom Pravilniku, bolnica mora imati rađaonicu, ginekološke operacijske dvorane te specifične ambulante u specijalističko-konzilijarnoj službi.

Ako KB Sveti Duh to nema, onda ne zadovoljava uvjete da uopće nudi specijalizaciju ginekologa od kojih se očekuje da nakon specijalizacije budu sposobni samostalno nadzirati normalne i komplicirane trudnoće i porode, kao i da su sami sposobni rješavati hitne slučajeve, obavljati sve vrste poroda i ginekoloških operacija.

- U slučajevima kada izvođenje određenog zahvata nije moguće u pojedinoj ustanovi, može ga se zamijeniti s drugim sličnim zahvatom ili specijalizantu omogućiti da dio edukacije provede u centru gdje se isti izvodi. Nakon završetka specijalizacije, specijalizant mora imati minimum dijagnostičkih i terapijskih zahvata pod supervizijom i mora biti sposoban izvesti iste zahvate samostalno, pravilno i sigurno - stoji u Pravilniku.

A ako bolnica nema odgovarajući prostor i opremu ili ne ispunjavaju posebne uvjete navedene u programu pojedine specijalizacije, onda ne poštuju ni Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Dakle, ako je očitovanje KB Sveti Duh istinito, po zakonu nitko od tamo zaposlenih ginekologa nije pravilno završio specijalizaciju i ne bi smjeli samostalno raditi, a ta bolnica s nedostatkom opreme ne bi smjela ni imati Odjela ginekologije.

