Slovenski liječnik: Iz Hrvatske nam dođe do 10 žena godišnje, cijeli postupak ide jako brzo

Slovenski liječnik Adolf Lukanovič je za N1 objasnio kako u toj zemlji izgleda prekid trudnoće nakon 10. tjedna. Poručio je da u Sloveniji svaka regionalna bolnica ima ginekološko-porodiljni odjel i da općina dirigira komisiju prvog stupnja.

- Do 10. tjedna to je liberalno i osim prijave ne treba ništa. Komisija prvog stupnja istražuje slučajeve do 12. tjedna. Ako je više od 12 tjedana, onda ide na komisiju drugog stupnja - objašnjava.

Istaknuo je kako dolaze zemlje iz različitih zemalja, među njima su i žene i Hrvatske, Mađarske i Poljske. Godišnje, kaže Lukanovič, imaju oko 50 takvih slučajeva.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Iz Hrvatske ima najviše 10 slučajeva godišnje. Svi ti slučajevi idu redovno na stručno istraživanje - rekao je i poručio kako komisije detaljno istražuju nalaze i je li indikacija opravdana.

Objasnio je kako sve žene koje se obrate komisiji u Sloveniji moraju ispuniti molbu u kojoj trebaju navesti svoj problem te uz to priložiti sve nalaze. Nakon toga stručnjaci analiziraju nalaze. U komisijama nisu samo ginekolozi već i psihijatar, socijalni radnik i internist.

Komentirao je i navode hrvatskih liječnika koji dvoje što u slučaju ako dijete preživi.

- To nije moguće. Ja sam predsjednik Komisije više od 15 godina, i takvog slučaja nema. Morate znati da prekid trudnoće preko 22. tjedna znači posebni postupak, radi se o feticidu i treba roditi to mrtvo dijete - rekao je.

- Danas je ultrazvučna dijagnostika toliko uznapredovala, tu nema grešaka. Ako to nije rađeno prema smjernicama, onda su greške moguće. Nikada se nije dogodilo da plod preživi. Vidite na ultrazvuku prekid rada srca i tu nema greške - rekao je. Istaknuo je kako je moguće da Hrvatska nema stručnjake koji su obrazovani za to.

- Druga stvar je upotrebljavanje priziva savjesti. U Sloveniji smo ispod 10 posto kolega koji imaju priziv savjesti jer treba znati da je to javni sektor i prema obavezama svakog zaposlenog u javnom sektoru. Tu se ne radi samo o pobačajima, radi se o sterilizaciji, potpomognutim oplodnjama, uzimanju organa od preminulih - rekao je.

Na pitanje koliko postupak traje u Sloveniji, Lukanovič je rekao kako ide jako brzo.

- Te komisije se sastaju jednom tjedno, četvrtkom je Komisija, a u ponedjeljak Konzilij za malformacije. Od uloge u socijalnoj službi do izvođenja postupka ne može biti više od 10 do 14 dana. Ako se odlučimo za prekid, onda je bolje da se to što prije napravi - objasnio je.

Najčitaniji članci