Trudnica čiji je slučaj šokirao Hrvatsku: 'Ovo radim i za druge žene i za svu našu djecu'

Trudnica Mirela Č. kojoj su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč tome što je bebi otkriven zloćudni tumor na mozgu, obratila se medijima nakon konzultacija u kliničkoj bolnici Merkur.

Poručila je kako joj je rečeno da se njen slučaj hitno šalje na drugostupanjsko etičko povjerenstvo u KBC Rebro.

- Sad opet čekam - rekla je, prenosi N1.

Ispričala je kako je za komplikacije saznala u 24. tjednu trudnoće. Tada je ginekologinja vidjela tvorevinu na desnoj hemisferi mozga i hitno je poslala na prijem na Sveti Duh.

- To je bio utorak navečer. U četvrtak ujutro nakon magneta mi je doktorica rekla da je to preliminarno tumor, ali da još ne mogu ništa reći. U petak smo poslali sve papire etičkim povjerenstvima, u sve četiri bolnice, i još uvijek čekamo da se netko odazove - poručila je.

'Ovo se sad već nekome događa'

Kaže kako je javno istupila zbog drugih žena u Hrvatskoj.

- To se već sad nekome događa. Koliko se žena javilo i koliko će ih se još javiti... Radim to za žene i svu našu djecu, jer ja mogu dobiti kćer kojoj će se to isto dogoditi jednog dana. Što onda? Sustav će reći 'žao mi je i sretno'. To je sve što mi dobijemo - rekla je.

Poručila je kako je dobila veliku podršku od prijatelja i obitelji, kao i od drugih žena.

Ponovila je kako joj je njena ginekologinja poručila da se uputi u Sloveniju, a to joj je rekla i liječnica na Svetom Duhu.

- Nitko od njih me nije uputio ni na jedno etičko povjerenstvo - rekla je i dodala kako nije dobila ni nikakvu psihološku pomoć.

- Ako mišljenje etičkog povjerenstva bude negativno, otići ću u Sloveniju - rekla je i dodala kako se nada da će se nešto dogoditi u idućim danima.

Oglasili su se iz Svetog Duha

Trudnoj Zagrepčanki Mireli koja je izišla u javnost sa svojom borbom za prekid trudnoće teško bolesne bebe stigao je odgovor iz bolnice Sveti Duh. U odgovoru potvrđuju kako je riječ o teškom invaliditetu i niskoj kvaliteti života bebe te kako se očekuje da će dijete umrijeti u utrobi ili u ranoj neonatalnoj dobi.

Bolnica zbog toga smatra kako postoje medicinske indikacije za prekid trudnoće, ali kažu kako oni na Svetom Duhu nemaju ni stručnjake ni opremu za izvođenje feticida te kako za navedeni postupak nisu educirani.

Zaključuju kako zbog toga ne mogu izvesti taj postupak. Još uvijek se čekaju odgovori iz KB Merkur i bolnice Sestara Milosrdnica.

